FC Twente haalt Slagveer en Cuevas, Heerenveen huurt doelman Hansen

Slagveer speelde de laatste jaren voor sc Heerenveen, waar hij in 2013 zijn debuut maakte. De aanvaller ruilde Friesland eerder deze zomer in voor Lokeren, maar keert nu dus weer terug in de Eredivisie.

"De eerste maanden in België zijn niet geworden wat ik ervan had verwacht", verklaart Slagveer op de site van FC Twente. "Na de trainerswissel zou ik minder kans maken om te spelen en dat hoop ik hier bij FC Twente wel te realiseren. Ik wil mijzelf hier bewijzen en presteren met het elftal."

Slagveer kreeg bij Lokeren in de eerste drie competitiewedstrijden van het seizoen nog wel speeltijd als invaller. De voormalig jeugdinternational van Oranje heeft in totaal 117 Eredivisieduels achter zijn naam staan.

Twente maakte op Deadline Day ook de komst bekend van Cuevas, een 22-jarige linksback uit Chili die dit seizoen wordt gehuurd van Huachipato Sadp. Cuevas werd in het seizoen 2013/2014 verhuurd aan Vitesse, maar in Arnhem kwam hij nooit verder dan wedstrijden voor het beloftenelftal.

Voor FC Twente, dat de eerste drie competitieduels van dit seizoen verloor, zijn Slagveer en Cuevas de elfde en twaalfde aanwinst deze zomer.

Hansen

Heerenveen versterkte zich op de slotdag van de transfermarkt met Martin Hansen. De Deense doelman wordt voor de rest van het seizoen gehuurd van FC Ingolstadt 04, een club uit de Tweede Bundesliga.

Hansen stond van 2014 tot 2016 onder contract bij ADO Den Haag, waar de 27-jarige keeper in augustus 2015 opzien baarde door met een hakbal te scoren tegen PSV.

Hansen ligt nog tot medio 2020 vast bij Ingolstadt, dat zijn contract in juni nog verlengde.

NAC Breda

NAC Breda heeft een Australische keeper binnengehaald. Mark Birighitti (26) komt over van Swansea City en tekent voor twee seizoenen, met een optie op nog een seizoen.

De doelverdediger heeft één interland voor de 'Socceroos' op zijn naam staan. Hij kwam bij NAC via landgenoot Graham Arnold, die in de jaren 90 in Breda speelde. "Hij kwam met de meest fantastische verhalen over de club en de supporters. Dit is een kans die ik met beide handen wil aangrijpen'', aldus Birighitti op de site van NAC.

De aanwinst van NAC moet in Breda de concurrentiestrijd aangaan met Andries Noppert. De 23-jarige sluitpost stond in de eerste drie competitiewedstrijden onder de lat bij de ploeg van trainer Stijn Vreven.

VVV-Venlo

VVV-Venlo heeft de rest van het seizoen de beschikking over Kelechi Nwakali. De Nigeriaanse middenvelder, die in 2015 op het WK onder-17 werd uitgeroepen tot beste speler van het toernooi, wordt gehuurd van Arsenal.

Nwakali werd vorig seizoen door Arsenal al uitgeleend aan MVV Maastricht. Manager Stan Valckx van VVV is erg blij met de komst van het 19-jarige talent.

"Nwakali stond al langer op ons lijstje, maar het was afwachten tot al het papierwerk rond zou komen. Uiteindelijk is het fijn dat alles toch afgerond kon worden op Deadline Day."

PEC Zwolle

PEC Zwolle neemt Nicolas Freire voor twee seizoenen op huurbasis over van het Uruguayaanse Atletico Torque. Technisch directeur Gerard Nijkamp van de Zwolse club ziet in hem een directe versterking.

"Nicolas stond, via contacten van trainer John van 't Schip met de City Football Group, al langere tijd op ons wensenlijstje en ik ben dan ook zeer content dat het gelukt is hem aan de selectie toe te voegen", zegt Nijkamp op de site van PEC.

"Met hem halen we een robuuste, linksbenige verdediger binnenboord, die vooral centraal, maar ook als linksback uit de voeten kan. Ondanks zijn relatief jonge leeftijd heeft hij al 54 wedstrijden in de benen en was hij de afgelopen periode aanvoerder van zijn club."