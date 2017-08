Japan plaatst zich voor WK 2018, Zuid-Korea nog niet

Naast Japan zijn ook gastland Rusland, Brazilië en Iran al zeker van deelname aan het toernooi van komende zomer.

Takuma Asana (41e minuut) en Yuske Ideguchi (83e) maakten in Saitama de doelpunten voor de ploeg van bondscoach Vahid Halilhodzic in het duel met Australië.

Japan mag zich opmaken voor zijn zesde WK-deelname. Sinds 1998 is het land onafgebroken van de partij. In 2002 en 2010 boekte Japan met een plek in de tweede ronde zijn beste prestatie.

Van Marwijk

De zege van Japan is goed nieuws voor Bert van Marwijk, de bondscoach van Saudi-Arabië. Zijn team verloor dinsdag in groep B van de Aziatische kwalificatiezone met 2-1 van de Verenigde Arabische Emiraten, maar blijft dankzij de nederlaag van Australië op de tweede paats.

Komende dinsdag staat Saudi-Arabië in Jeddah tegenover Japan in de laatste poulewedstrijd. Australië, dat evenveel punten heeft als de Arabieren, speelt dan thuis tegen hekkensluiter Thailand. De nummer twee van de poule plaatst zich ook rechtstreeks voor het WK, de nummer drie in de poule is aangewezen op de play-offs.

Zuid-Korea

In groep A van de Aziatische kwalificatiezone slaagde Zuid-Korea er nog niet in om zich te plaatsen voor het WK. Een thuiszege op groepswinnaar Iran had daarvoor volstaan, maar het bleef in Seoul 0-0. Iran is daardoor al 1063 minuten zonder tegentreffer in de WK-kwalificatie.

Iran speelde vanaf de 53e minuut met tien man na rood voor Saeid Ezzatollahi. Reza Ghoochannejhad (sc Heerenveen) en Alireza Jahanbakhsh (AZ) hadden een basisplaats bij de Iraniërs.

Zuid-Korea loopt wel uit op Oezbekistan, want de nummer drie in de poule verloor met 1-0 in China. Met nog één duel te spelen hebben de Koreanen twee punten voorsprong op de Oezbeken. Beide landen spelen dinsdag in Tasjkent tegen elkaar.

Bij een gelijkspel of een zege voor Oezbekistan zou Syrië nog de tweede plek – en daarmee kwalificatie voor het WK - kunnen opeisen. Het door oorlog verscheurde land was donderdag met 3-1 te sterk voor Qatar en komt in punten gelijk met Oezbekistan. Syrië sluit de poule dinsdag af met een uitwedstrijd tegen Iran.