FC Midtjylland wil bankzitter Van der Vaart niet laten gaan

"Er zijn veel clubs die interesse hebben getoond in Van der Vaart, maar hij ligt nog een jaar vast bij ons. Een vertrek is dus uitgesloten", verduidelijkt Steinlein in gesprek met het Deense Ekstra Bladet.

Van der Vaart maakte vorige zomer de overstap van Real Betis naar Midtjylland, maar zijn avontuur in Denemarken is vooralsnog geen succes. De 109-voudig Oranje-international speelde in zijn eerste seizoen slechts twaalf competitiewedstrijden en maakt zijn minuten de laatste tijd vooral in het tweede elftal.

De laatste maanden kreeg Van der Vaart het aan de stok met zijn trainer Jess Thorup, die hem vedettegradrag ten laste legt. Thorup vindt bovendien dat de oud-Ajacied niet fit genoeg is om in het eerste elftal te spelen.

Huwelijk

Steinlein erkent dat de samenwerking tussen Van der Vaart niet helemaal voldoet aan de verwachtingen, maar de technisch directeur wil ook niet spreken van een mislukt huwelijk.

"We zijn nog steeds blij met Van der Vaart. Ten eerste om commerciële redenen, want de verkoop van shirtjes is gestegen en er is ook meer interesse vanuit de media. Daarnaast is hij een mentor voor onze jonge spelers. Die zien allemaal dat hij iets extra's met zich meebrengt in het veld."

"Natuurlijk had ik graag gezien dat hij het eerste elftal naar een hoger niveau kon tillen", vervolgt Steinlein. "Maar ik moet het met de trainer eens zijn: hij is momenteel fysiek niet goed genoeg."

Van der Vaart, die naast Midtjylland, Ajax en Real Betis ook onder contract heeft gestaan bij Real Madrid, Hamburger SV en Tottenham Hotspur, ligt nog een jaar vast in Denemarken.