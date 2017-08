FC Utrecht huurt Willock van Manchester United, Excelsior strikt doelman

De 21-jarige Willock komt op huurbasis over van Manchester United. De middenvelder maakte afgelopen seizoen weliswaar een aantal keer deel uit van de wedstrijdselectie van manager José Mourinho, maar tot een debuut in de hoofdmacht van de 'Red Devils' kwam het niet.

Willock kwam in de zomer van 2012 in de jeugdopleiding van United terecht. Hij speelde daarvoor in de academie van Arsenal en Reading.

"Matty is een polyvalente middenvelder die de voorbije jaren speelde voor Manchester United en daarvoor een deel van zijn voetbalopleiding genoot bij Arsenal", laat trainer en technisch manager Erik ten Hag weten op de website van FC Utrecht.

"In Manchester lukte het hem tot op heden niet de stap naar het eerste team te maken, maar wij zijn ervan overtuigd na hem veelvuldig in de Premier League voor beloftenteams te hebben zien spelen dat hij van toegevoegde waarde kan zijn in Utrecht."

Pereira

FC Utrecht leek eerder deze week nog dicht bij de tijdelijke komst van Andreas Pereira van United, maar de Domstedelingen slaagden er niet in een akkoord te bereiken met de Braziliaans-Belgische middenvelder, die de gehele jeugdopleiding van PSV doorliep.

Willock is al de dertiende versterking voor FC Utrecht. Eerder legde de huidige nummer vijf in de Eredivisie al Chris David, Bilal Ould-Chikh, Simon Makienok, Cyriel Dessers, Sander van de Streek, Nick Marsman, Dario Dumic, Urby Emanuelson, Anouar Kali, Lukas Görtler en Jean-Christophe Bahebeck vast.

Excelsior

Kristinsson tekent voor één seizoen bij Excelsior met een optie op een tweede jaar. De IJslandse keeper komt over van Hammarby IF uit Zweden.

"Toen ik hoorde dat Excelsior mij wilde hebben, was ik meteen geïnteresseerd. Ik denk dat dit een goede stap is voor mij. Een stap vooruit vanuit Zweden", zegt Kirstinsson op de website van Excelsior.

"Ik heb ook goede verhalen gehoord van IJslandse voetballers die in Portugal met trainer Mitchell van der Gaag hebben gewerkt. Zij waren lovend over hem, dus dat gaf mij vertrouwen dat dit de juiste keuze is."

Excelsior hoopt donderdag ook de 34-jarige Theo Zwarthoed van Go Ahead Eagles vast te leggen als tweede keeper. Doelman Alessandro Damen liep zaterdag in de wedstrijd tegen Heracles (2-2) een ernstige knieblessure op.