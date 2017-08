Wat gebeurt er als Oranje wint, verliest of gelijkspeelt tegen Frankrijk?

Tegelijkertijd met de wedstrijd in Parijs staat er in Sofia een belangrijke wedstrijd op het programma. Zweden (dertien punten), koploper in groep A, neemt het op tegen Bulgarije (negen punten), de nummer vier. Frankrijk heeft ook dertien punten maar een minder doelsaldo dan Zweden. Oranje bezit met nog vier duels te spelen tien punten.

Nederland wint in Frankrijk

Bij een zege in Frankrijk (dat zou voor Oranje de eerste keer zijn na de Tweede Wereldoorlog) passeert Oranje sowieso de Fransen op de ranglijst. Bij een nederlaag van Zweden in Sofia wordt Oranje op doelsaldo zelfs koploper in de groep.

Als Zweden een verlies tegen Bulgarije vermijdt, blijft de ploeg van bondscoach Janne Andersson koploper. Maar ook dan heeft Oranje nog volop kans op groepswinst en daarmee directe kwalificatie voor het WK, want in de laatste poulewedstrijd op 10 oktober nemen beide landen het tegen elkaar op in Amsterdam.

Nederland speelt gelijk in Frankrijk

Het verschil tussen Nederland en Frankrijk blijft drie punten en Zweden kan zelfs uitlopen naar zes of vier punten voorsprong. De tweede plaats lijkt dan het hoogst haalbare voor het elftal van bondscoach Advocaat.

De groepswinnaars plaatsen zich automatisch voor het WK, de beste acht van de negen nummers twee spelen in de play-offs om de resterende vier tickets. Om de beste nummers twee te bepalen worden de resultaten tegen de hekkensluiter weggestreept.

In de groep van Oranje is dat Luxemburg. Nederland houdt zonder de twee zeges op het hertogdom nog maar vier punten over. De stand van de nummers twee uit de verschillende poules ziet er momenteel als volgt uit:

Italië 4-10

Noord-Ierland 5-10

IJsland 5-10

Portugal 4-9

Slowakije 5-9

Griekenland 5-9

Ierland 5-9

Montenegro 5-7

Nederland 4-4 (momenteel nog derde)

Oranje staat er dus slecht voor in de eventuele strijd om een play-offticket. In de resterende groepswedstrijden tegen Bulgarije (thuis), Wit-Rusland (uit) en Zweden (thuis) kan Oranje zich mogelijk geen puntenverlies meer permitteren om bij beste acht nummers twee te komen.

Nederland verliest in Frankrijk

In dit scenario is WK-deelname in 2018 verder weg dan ooit voor Oranje. Frankrijk neemt zes punten voorsprong en heeft met thuiswedstrijden tegen Luxemburg en Wit-Rusland een vrij eenvoudig programma.

Zweden komt bij een zege in Bulgarije ook op zes punten voorsprong. De Scandinaviërs spelen nog uit tegen Wit-Rusland en thuis tegen Luxemburg, voordat ze op 10 oktober in Amsterdam tegen Oranje aantreden. Als Oranje donderdag verliest van Frankrijk zou die wedstrijd wel eens om des keizers baard kunnen zijn.

Alleen als Zweden nog minimaal drie punten verspeelt voordat het naar Amsterdam komt, kan Oranje bij een thuiszege nog tweede in de poule worden. Dan mag Oranje zelf in de laatste drie wedstrijden geen punt meer verspelen.