Ajax polst Rijkaard tevergeefs voor rol als rvc-lid

Volgens De Telegraaf zag de Amsterdamse club in Rijkaard de ideale opvolger van Theo van Duivenbode, die vorige week uit onvrede over het technische en zakelijke beleid zijn functie per direct neerlegde.

Voorzitter Leo van Wijk gaf toen gelijk al te kennen dat Ajax zo snel mogelijk een nieuwe kandidaat hoopt voor te dragen, maar de recordkampioen van Nederland heeft door het bedanken van Rijkaard dus achterstand opgelopen in die zoektocht.

Van Wijk was aanvankelijk van plan om vanwege zijn 70-jarige leeftijd in november zijn taken neer te leggen, maar hij zou nu er een extra vacature is ontstaan bereid zijn om langer zitting te nemen in de rvc.

Directie

Naast Van Wijk maken ook Ernst Ligthart, Leen Meijaard en Peter Mensing nog deel uit van de rvc, die toezicht houdt op de directie van Ajax.

De 54-jarige Rijkaard speelde in twee periodes 336 officiƫle wedstrijden voor Ajax, waarmee hij onder meer vijf keer de landstitel veroverde, een keer de Champions League en een keer de Europa Cup II.

De laatste klus van de 74-voudig Oranje-international in de voetballerij was die als bondscoach van Saudi-Arabiƫ waar hij in 2013 ontslagen werd.