Advocaat weet niet of ervaren trio hele duel met Fransen kan spelen

"Het is moelijk te zeggen of ze alledrie starten, maar als je bij de selectie zit, ben je inzetbaar. Het is afwachten wat ze kunnen brengen", zei Advocaat woensdag op de persconferentie voor het treffen van donderdag in Stade de France.

Zowel Van Persie (34), Sneijder (33) als Robben (33) heeft dit seizoen nog niet veel wedstrijdritme opgedaan. Van Persie kampt bovendien met een lichte schouderblessure en Robben is nog niet zo lang terug van een kwetsuur aan zijn kuit.

Advocaat baalt dan ook van het feit dat Oranje al zo vroeg in het seizoen belangrijke WK-kwalificatiewedstrijden moet spelen. "Het is vreemd dat deze interlands nu al op het programma staan. Degene die dat voor elkaar gekregen hebben, zijn de clubs. Die zijn heel bepalend voor het wedstrijdprogramma."

"Er zitten meer jongens in de selectie die pas net begonnen zijn met trainen of een tijdje niet gespeeld hebben. We zullen dus scherp moeten opletten of ze hun taken wel goed uitvoeren."

Programma

De 69-jarige Hagenaar vindt bovendien dat de duels te snel op elkaar volgen. Oranje speelt donderdag tegen Frankrijk en moet zondag in de Johan Cruijff Arena al aantreden tegen Bulgarije.

"Er zitten nu maar twee dagen tussen onze twee duels, dat heb ik nog nooit meegemaakt", aldus Advocaat. "Het is ook wel begrijpelijk, de clubs willen hun spelers zo snel mogelijk terug hebben. Dus het wordt korter en korter."

Advocaat maakt donderdag pas aan zijn spelers bekend wie een basisplek krijgen, maar de bondscoach heeft in ieder geval wel al een duidelijke speelwijze voor ogen.

"In de vorige wedstrijden tegen Frankrijk zijn we steeds van systeem veranderd tijdens de wedstrijd; die fout moeten we nu niet weer maken. We moeten vooral uit een goede organisatie spelen en we hoeven natuurlijk niet goed te spelen om te winnen."

Oranje staat derde in kwalificatiegroep A met drie punten achterstand op Zweden en Frankrijk en één punt voorsprong op Bulgarije. Het cruciale WK-kwalificatieduel tussen Nederland en Frankrijk in Parijs begint donderdag om 20.45 uur.

Bekijk het programma en de stand in de WK-kwalificatie