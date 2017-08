Armenteros verruilt Heracles voor Benevento, Van Aken naar Sheffield

De overstap van de 27-jarige Armenteros naar de nieuwkomer in de Serie A hing al enkele dagen in de lucht. Om die reden speelde de aanvaller afgelopen weekend niet mee tegen Excelsior (2-2).

"Al het papierwerk dat komt kijken bij een internationale transfer is nu afgerond", aldus algemeen directeur Nico-Jan Hoogma op de site van Heracles.

"We zijn trots dat we weer een speler kunnen afleveren aan een grote competitie", vervolgt Hoogma, die daarmee doelt op eerdere transfers deze zomer van zijn zoon Justin Hoogma naar het Duitse TSG Hoffenheim en Robin Gosens naar het Italiaanse Atalanta Bergamo.

Naar verluidt ontvangt Heracles 2 miljoen euro voor Armenteros, die vorig seizoen in 26 competitieduels negentien keer scoorde. De huidige nummer tien van de Eredivisie is niet van plan om een opvolger voor de Zweed te halen.

"Samuel heeft bij ons een topseizoen gehad en hij bekroont dat nu met deze transfer. Wij hebben met Paul Gladon en Vincent Vermeij twee prima spitsen binnen onze selectie, dus we kunnen het vertrek van Samuel opvangen. We wensen hem alle succes toe in Italië", stelt Hoogma.

Van Aken

Van Aken tekent voor vier seizoenen bij Sheffield Wednesday, dat met Glenn Loovens al een Nederlandse verdediger onder contract heeft staan. De club won slechts een van zijn eerste vijf duels dit seizoen in het Championship en staat momenteel op de zestiende plek op het tweede niveau in Engeland.

De 23-jarige verdediger speelde sinds zijn zestiende in Heerenveen. "Ik ben hier als jeugdspeler enorm goed opgevangen en ik heb dan ook een fantastische tijd gehad. Daar ben ik de club, de trainers, medewerkers en de supporters enorm dankbaar voor", zegt Van Aken op de website van Heerenveen.

"Bij Sheffield hoop ik mezelf verder te kunnen ontwikkelen om zo op een dag samen de stap naar de Premier League te maken. We gaan er alles aan doen om dat voor elkaar te krijgen."

Heerenveen zou FC Utrecht-verdediger Ramon Leeuwin op het oog hebben als opvolger voor Van Aken. "Het is jammer dat we Joost zo vlak voor het einde van de transferperiode kwijtraken", zegt technisch manager Gerry Hamstra.

"Joost heeft zich echter altijd zeer correct opgesteld en dus wilden we hem deze kans niet ontnemen. De uitdaging in het Championship is hem dan ook gegund."

Naess

sc Heerenveen legde een dag voor het sluiten van de transfermarkt ook een speler vast. Middenvelder Nicolai Naess, die volgens de Friezen ook als verdediger uit de voeten kan, komt over van Columbus Crew uit de VS en tekent voor twee seizoenen, met een optie voor nog een jaar.

De 24-jarige Noor speelde sinds vorige zomer in de Major League Soccer. Daarvoor kwam hij in zijn geboorteland uit voor Valerenga en Stabaek.

"We volgen Nicolai al een hele periode en we zijn dan ook blij dat hij onze selectie nu komt versterken", zegt Hamstra. "Hoewel hij pas 24 is, heeft Nicolai al behoorlijk wat ervaring. Het is een speler die op meerdere posities op zowel het middenveld als in de verdediging uit de voeten kan."

