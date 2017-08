ADO is zevende Nederlandse club Falkenburg, PEC strikt Ondaan

ADO is voor Falkenburg de zevende club in Nederland. De 29-jarige aanvallende middenvelder diende eerder Sparta Rotterdam, AZ, NEC, Go Ahead Eagles, NAC Breda en Willem II. Hij speelde 239 duels in de Eredivisie en maakte daarin 55 goals.

"ADO is een ontzettend mooie traditieclub", zegt Falkenburg, die donderdag voor het eerst meetraint bij zijn nieuwe ploeggenoten. "Ze zijn wat minder aan het seizoen begonnen. Dat is denk ik onnodig en vanaf nu gaan we omhoog kijken."

Met de geboren Leidenaar heeft ADO er een multifunctionele speler bij. "Op het middenveld kan ik op verschillende posities spelen en ik kan ook als spits gebruikt worden als dat nodig is."

Falkenburg hield de afgelopen weken zijn conditie op peil bij Willem II. "Ik denk dat ik negentig procent fit ben. Gelukkig hebben we nu een interlandperiode, ik hoop bij de eerste wedstrijd tegen Willem II gewoon bij de selectie te zitten."

ADO en Willem II verloren hun eerste drie duels van het seizoen en staan samen met Roda JC onderaan in de Eredivisie.

Ondaan

Ondaan tekent in Zwolle een contract voor één seizoen. De vleugelaanvaller zette begin juli nog zijn handtekening onder een contract bij BB Erzurumspor, maar zijn verbintenisn Turkije werd na enkele weken ontbonden.

De 23-jarige Ondaan speelde eerder in Nederland van Telstar, Willem II en Excelsior. Gerard Nijkamp, technisch directeur PEC Zwolle: "Met de komst van Terell krijgt onze ploeg aanvallend meer mogelijkheden. Het is een snelle, explosieve speler met een goede actie en voorzet."

PEC Zwolle staat met zeven punten op de derde plaats.

