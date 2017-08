Hoeness waarschuwt dat fans klaar zijn met hoge transfersommen

"Om heel eerlijk te zijn: ik vind geen enkele speler in de wereld 100 miljoen euro waard", zegt de 65-jarige Hoeness woensdag in Sport Bild. "Zelfs als ik het geld zou hebben, zou ik het niet doen. Dat zou echt zonde van het geld zijn."

Neymar heeft in deze zomer de lat voor transfersommen in het voetbal een flink stuk verhoogd door voor 222 miljoen euro over te stappen van FC Barcelona naar Paris Saint-Germain.

De Spaanse topclub haalde de 20-jarige Fransman Ousmane Démbélé voor minimaal 105 miljoen euro en maximaal 147 miljoen euro als opvolger op bij Borussia Dortmund.

Het wereldrecord stond tot de huidige transferperiode op naam van Paul Pogba, die vorig jaar voor 105 miljoen euro van Juventus naar Manchester United verhuisde.

Voorzichtig

"We zijn op een punt aanbeland waar we heel voorzichtig moeten zijn", doelt Hoeness, die na een celstraf van een kleine twee jaar voor belastingfraude sinds vorig jaar november weer Bayern-president is, op het voetbal in het algemeen.

"Het is tijd om terug te gaan naar de juiste proporties op de transfermarkt. Want er komt een moment dat de maat vol is voor de fans. We zijn lang bang geweest voor zaakwaarnemers en spelers, maar we moeten een keer zeggen: genoeg is genoeg."

Recordtransfer

Bayern deed deze zomers vier miljoenentransfers. Middenvelder Corentin Tolisso kwam voor 41,5 miljoen euro over van Olympique Lyon, een recordbedrag voor de Duitse recordkampioen.

Verder trokken ook Kingsley Coman (21 miljoen euro), Niklas Süle (20 miljoen euro) en Serge Gnabry (8 miljoen euro) naar Zuid-Duitsland. James Rodriguez wordt voor 13 miljoen euro gehuurd van Real Madrid.

De ploeg van Arjen Robben heeft zijn eerste twee wedstrijden van het nieuwe Bundesliga-seizoen gewonnen

