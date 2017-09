Oranje jaagt op eerste uitzege op Frankrijk na Tweede Wereldoorlog

Het Nederlands elftal heeft in totaal drie keer gewonnen van de 'Haantjes' in Frankrijk, altijd in vriendschappelijke wedstrijden. In 1921 werd het 0-5, in 1931 3-4 en in 1936 1-6. (De 'watersnoodwedstrijd' van 1953 (1-2) was geen officiƫle interland.)

Sindsdien speelde Oranje nog acht uitduels met de Fransen en die wedstrijden leverden vijf nederlagen en drie gelijke spelen op. Een overwinning donderdag zou dus de eerste zege in een competitieve wedstrijd zijn voor Oranje op bezoek bij Frankrijk.

Het Nederlands elftal heeft wel drie keer gewonnen van de Fransen in een duel dat ergens om ging: in 1981 eindigde een WK-kwalificatiewedstrijd in Rotterdam in 1-0 en bij de EK's van 2000 (3-2) en 2008 (4-1) gingen de drie punten ook naar Oranje.

Recente geschiedenis

In totaal heeft Nederland een negatieve balans tegen Frankrijk (10 zeges, 4 remises en 11 nederlagen) en dat komt vooral door de recente geschiedenis. Sinds de nederlaag in de groepsfase van EURO 2008 won de wereldkampioen van 1998 drie keer op rij van Oranje.

In maart 2014 was het Nederlands elftal in een vriendschappelijke wedstrijd in het Stade France kansloos tegen de Fransen (2-0), waarna de toenmalige bondscoach Louis van Gaal in aanloop naar het WK in Braziliƫ met succes besloot om zijn tactiek om te gooien.

Twee jaar later verloor Oranje een oefenduel in de Amsterdam Arena met 2-3 door een goal van Blaise Matuidi in de 88e minuut. Vorig jaar oktober won Frankrijk in de huidige WK-kwalificatiereeks in Amsterdam met 0-1 door een treffer van Paul Pogba.

Zweden

Mede door die nederlaag staat het Nederlands elftal na zes van tien duels in groep A van de Europese WK-kwalificatie op de derde plaats met tien punten.

Koploper Zweden en nummer twee Frankrijk hebben dertien punten, waardoor een nederlaag donderdag in Parijs weleens funest zou kunnen zijn voor de kansen van Oranje om Rusland te bereiken.

Alleen de groepswinnaar plaatst zich namelijk rechtstreeks voor het WK van volgende zomer. De acht beste nummers twee van de negen poules mogen play-offs spelen om alsnog een WK-ticket te veroveren.

Het duel tussen Frankrijk en Nederland begint donderdag om 20.45 uur en staat onder leiding van de Italiaanse arbiter Gianluca Rocchi. Tegelijkertijd trapt Zweden in Sofia af tegen nummer vier Bulgarije.

Bekijk het programma en de stand in de WK-kwalificatie