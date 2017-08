Van Rhijn moet bij AZ laten zien dat hij beter is dan concurrenten

Van Rhijn wordt voor een jaar gehuurd van Club Brugge, zo werd eind vorige week al duidelijk. De 26-jarige verdediger werd door de Belgische topclub een jaar geleden overgenomen van Ajax.

"Je streeft ernaar dat je in je selectie alle posities dubbel bezet hebt", zegt technisch directeur Max Huiberts op de website van AZ. "We hebben op de rechtsbackpositie Levi Opdam achter Jonas Svensson. Alleen is Levi al een tijdje uit de running met een blessure."

"De kans deed zich voor om Ricardo te huren. Dan heb je een back-up die kwalitatief van een heel hoog niveau is en de concurrentie aankan. Hij kan bovendien op meerdere posities spelen. Dat is wel een bijkomend voordeel", aldus Huiberts.

Svensson

Noors international Svensson (24) maakt sinds zijn komst in januari een prima indruk bij AZ. Het aantrekken van Van Rhijn betekent volgens Huiberts niet dat Svensson automatisch zijn basisplaats kwijtraakt.

"Met AZ hebben we een bepaalde doelstelling: we willen bovenin meedraaien", verklaart Huiberts. "Dan zul je moeten zorgen dat je op elke positie sterk bezet bent."

"Ricardo is in principe een speler die in de basis zou kunnen staan bij AZ, maar hij weet zijn rol. Die hebben we hem duidelijk uitgelegd. Het is aan hem om te laten zien dat hij beter is dan zijn concurrenten."

Tevreden

De technisch directeur kijkt met een goed gevoel naar de transferperiode, die donderdagavond laat sluit. Eind vorige week nam de subtopper de Noorse middenvelder Fredrik Midtsjö over van Rosenborg BK. Verdediger Jop van der Linden wordt waarschijnlijk aan Willem II verhuurd.

"Ik ben tevreden met wat we hebben gedaan. We wisten dat er druk zou komen op twee van onze spelers: Ridgeciano Haps en Derrick Luckassen", zegt Huiberts over de verdedigers die aan respectievelijk Feyenoord en PSV werden verkocht. "Dat is gelukkg heel vroeg gebeurd in de transferwindow."

"Daardoor konden we snel doorschakelen naar de spelers die de we wilden halen. We hebben bij de start van de competitie kunnen zien dat we er goed op staan."

Na een kleine nederlaag bij PSV (3-2) won AZ wel van ADO Den Haag (2-0) en Vitesse (1-2) waardoor de ploeg van trainer John van den Brom op de zevende plek staat.

