Overzicht WK-kwalificatie: Herhaling EK-finale 2012, cruciaal duel Argentinië

Japan-Australië (donderdag, 12.35 uur in Saitama)

Door de nederlaag van het Saudi-Arabië van Bert van Marwijk tegen de Verenigde Arabische Emiraten op dinsdag kan Japan zich verzekeren van poulewinst in groep B in de Aziatische kwalificatiezone en zich daarmee plaatsen voor het WK. Dan moeten de Japanners afrekenen met Australië, de nummer drie van de groep.

Beide landen worden in aanloop naar het cruciale duel geplaagd door blessures. Bij Japan ontbreken Shinji Kagawa, Makoto Hasebe en Keisuke Honda, Australië moet het zonder aanvoerder Mile Jedinak stellen.

Nigeria-Kameroen (donderdag, 17.00 uur in Uyo)

Voor de tweede keer sinds 1990 dreigt Kameroen kwalificatie voor het WK mis te lopen. De huidige kampioen van Afrika staat na twee wedstrijden in de poule vier punten achter op Nigeria. Donderdag en zondag spelen beide landen tegen elkaar, te beginnen in Nigeria.

Bondscoach Hugo Broos van Kameroen moet het doen zonder doelman André Onana. De Ajacied wil zich volledig richten op zijn club en wenst daarom voorlopig niet opgeroepen te worden voor zijn land.

Bulgarije-Zweden (donderdag, 20.45 uur in Sofia)

Op het moment dat het Nederlands elftal tegen Frankrijk speelt, ontmoeten poulegenoten Bulgarije en Zweden elkaar in Sofia. Het duel is cruciaal voor de kansen van Oranje om zich te plaatsen voor het WK.

Zweden gaat met dertien punten aan de leiding in groep A en zet bij een zege een grote stap richting Rusland. In eigen huis won Zweden met 3-0 van de Bulgaren. Ola Toivonen, Oscar Hiljemark en Victor Lindelöf maakten in Stockholm de doelpunten.

Voor Oranje is het beste scenario dat Zweden er niet in slaagt om Bulgarije over de knie te leggen. Dan kan Nederland inlopen en groeien de kansen voor de ploeg van bondscoach Dick Advocaat om zich, al dan niet via de play-offs, te plaatsen voor het WK.

Uruguay-Argentinië (vrijdag, 01.00 uur in Montevideo)

In Montevideo staat vrijdagnacht een echte kraker op het programma, alleen al vanwege de zeer spannende tussenstand bij de WK-kwalifcatiegroep in Zuid-Amerika. Uruguay ontvangt het kwakkelende buurland Argentinië.

Brazilië heeft zich al geplaatst voor het WK en er zijn nog drie rechtstreekse tickets over in Zuid-Amerika. De nummer vijf, op dit moment Argentinië, kan zich via de play-offs nog kwalificeren.

De verschillen in de groep zijn minimaal. De nummer twee, Colombia, heeft twee punten meer dan de Argentijnen en maar zes punten meer dan de nummer acht Paraguay.

Bij een nederlaag zou Argentinië buiten de top vijf kunnen vallen en dreigt uitschakeling in de kwalificatiereeks. Uruguay zet bij een zege een grote stap voor directe kwalificatie, maar de ploeg verloor de laatste drie duels in de poule.

De Uruguayanen moeten het waarschijnlijk redden zonder sterspeler Luis Suarez. Medio augustus liep de aanvaller van FC Barcelona een knieblessure op waardoor hij vijf weken uit de roulatie zou zijn. Suarez is toch afgereisd naar Montevideo. Officieel om bij de nationale ploeg te werken aan zijn herstel, maar Argentinië én Barcelona vrezen dat Suarez mogelijk toch in actie komt voor zijn land.

Spanje-Italië (zaterdag, 20.45 uur in Madrid)

Een herhaling van de EK-finale van 2012 die destijds door Spanje met 4-0 werd gewonnen. In de huidige kwalificatiereeks staan Spanje en Italië een straatlengte voor op de nummer drie in de groep, Albanië. Het verschil is zeven punten.

Spanje en Italië hebben allebei zestien punten. De Spanjaarden beschikken over een beter doelsaldo en gaan daardoor aan de leiding.

Bondscoach Julen Lopetegui van Spanje verraste door David Villa op te roepen voor de kraker in Madrid. De 35-jarige spits nam na het teleurstellende WK 2014 afscheid als international. Mede door de afwezigheid van Diego Costa, die met werkgever Chelsea overhoop ligt, overtuigde Lopetegui Villa tot een terugkeer. De topscorer aller tijden van de Spaanse ploeg met 59 treffers speelt tegenwoordig in de Verenigde Staten bij New York City FC.

Verenigde Staten-Costa Rica (zaterdag, 00.55 uur in Harrison)

De Verenigde Staten en Costa Rica staan op dit moment aan de goede kant van de streep in de kwalificatiereeks van de CONCACAF. Maar de VS heeft als nummer drie in de poule slechts één punt voorsprong op naaste belager Panama.

Costa Rica staat drie punten boven de VS en zal ongeacht het resultaat op koers blijven voor directe kwalificatie. Eerder in de kwalificatiereeks kreeg Amerika een pak slaag van Costa Rica: 4-0.

Andere interessante duels:

Vrijdag 20.45 uur: Tsjechië-Duitsland

Vrijdag 20.45 uur: Brazilië-Ecuador

Zondag 18.00 uur: Wit-Rusland-Zweden

Zondag 20.45 uur: Frankrijk-Luxemburg

Zondag 20.45 uur: Hongarije-Portugal

Maandag 20.45 uur: Engeland-Slowakije

Bekijk het programma en de stand in de WK-kwalificatie