Bosz haalt Toljan naar Dortmund, Juventus haalt Höwedes van Schalke

Toljan komt over van TSG Hoffenheim en tekent een contract tot medio 2022 bij de ploeg van trainer Peter Bosz. Dortmund betaalt naar verluidt 5 miljoen euro voor de 23-jarige rechtsback.

Bovendien verhuist Felix Passlack van Dortmund naar Hoffenheim. De 19-jarige verdediger tekent voor twee jaar bij de club waar sinds deze zomer de Nederlander Justin Hoogma actief is.

Toljan speelde vorig jaar voor Duitsland op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro en werd in juni met Duitsland onder-21 Europees kampioen.

Höwedes

Verdediger Benedikt Höwedes staat op het punt om Schalke 04 te verruilen voor Juventus. De 29-jarige Duitser ondergaat woensdag de medische keuring in Turijn.

De verliezend finalist van de Champions League neemt Höwedes op over van de club uit Gelsenkirchen. Volgens media in Duitsland en Italië is er 15 tot 20 miljoen euro met de transfer gemoeid.

Höwedes speelde veertig interlands voor Duitsland, waarmee hij op het WK in 2014 de wereldtitel pakte. Hij speelde in zijn carrière nooit voor een andere club dan Schalke, waar hij in 2007 zijn debuut maakte. Dit seizoen ontnam trainer Domenico Tedesco hem de aanvoerdersband.