Coach Emery drong bij bestuur Paris Saint-Germain aan op vertrek Kluivert

Dat onthult de 45-jarige Emery in een interview met het Franse magazine So Foot. Kluivert trok in juni zijn conclusies en stapte op bij PSG.

Emery overtuigde voorzitter Nasser Al-Khelaifi in een gesprek om Kluivert te bedanken voor bewezen diensten. "Vorig jaar ben ik met hem gaan zitten en heb ik gezegd dat hij twee opties had."

"Als u voor mij kiest, dan moet u naar mij luisteren en bepaalde zaken veranderen, zoals bijvoorbeeld de technisch directeur", zei Emery tegen de steenrijke eigenaar uit Qatar, die moest kiezen tussen de Spaanse coach en de Nederlandse directeur.

Al-Khelaifi stelde daarop Antero Henrique aan als sportief directeur. Hoewel de Portugees een andere functie kreeg dan Kluivert, zag de oud-spits van Oranje geen rol meer voor zichzelf weggelegd en diende hij zijn ontslag in bij Paris Saint-Germain.

Behoeftes

"Nu zitten we allemaal op dezelfde golflengte", zegt Emery over de huidige verhoudingen binnen de club. "De voorzitter kent mijn behoeftes en samen met Antero kan hij daaraan voldoen. Toen ik hier binnen kwam luisterde ik braaf naar de technisch directeur en de voorzitter. Ik was passief, maar dat is nu niet meer zo."

Met Kluivert als eindverantwoordelijke voor het aan- en verkoopbeleid beleefde Paris Saint-Germain een teleurstellend seizoen. Na vier kampioenschappen op rij moesten de hoofdstedelingen de landstitel aan AS Monaco laten.

PSG gaat dit seizoen na vier speelrondes aan de leiding in de competitie. De nieuwe club van recordaankoop Neymar is net als AS Monaco nog zonder puntenverlies in de Ligue 1.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Ligue 1