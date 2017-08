Van Marwijk baalt van 'onnodige' misstap Saudi-Arabië in WK-kwalificatie

Door de misstap in de voorlaatste wedstrijd in groep B van de Aziatische kwalificatiereeks kan de nummer twee van de poule donderdag gepasseerd worden door nummer drie Australië.

De beste twee landen plaatsen zich rechtstreeks voor het WK. Voor de beste nummer drie van de twee Aziatische kwalificatiegroepen rest een play-off tegen de nummer vier van Noord- en Midden-Amerika en het Caribisch gebied.

Met zestien punten uit negen wedstrijden staat Saudi-Arabië nog wel op gelijke hoogte met Australië, maar de 'Socceroos' hebben donderdag nog een wedstrijd tegoed tegen koploper Japan.

Onnodig

"Dit is het meest teleurstellende resultaat in de laatste twee jaar", baalde Van Marwijk na de wedstrijd in gesprek met VI. "Wij hadden het in eigen hand om een belangrijke stap te zetten voor directe plaatsing en dat hebben we nagelaten. Het was volledig onnodig."

De oud-bondscoach van het Nederlands elftal hoopt nu op een voor Saudi-Arabië gunstig resultaat in Saitama. "Voor rechtstreekse plaatsing zijn we nu afhankelijk van het resultaat van Japan-Australië. We zullen het dan over een week in eigen huis moeten afdwingen tegen Japan."

Penalty

Van Marwijk, die als bondscoach wordt bijgestaan door zijn assistenten Mark van Bommel en Adrie Koster, zag zijn keurkorps dinsdag nog wel op voorsprong komen. Nawaf Al-Abed benutte na twintig minuten een penalty in Al-Ain.

Een minuut later trok het thuisland de stand al weer gelijk. Ali Ahmed Mabkhout zorgde met een wonderschone treffer voor de 1-1 stand, waarna Ahmed Khalil na een uur spelen de bezoekers uit Saudi-Arabië de das om deed.

Ook de rode kaart voor Mahmoud Khamis Alhammadi in de 92e minuut kon daar niets meer aan veranderen voor Van Marwijk.