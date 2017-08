'Gestreste' Coutinho wel fit genoeg om te trainen bij Brazilië

De 25-jarige Coutinho is in Porto Alegre met de 'Seleçao' in voorbereiding op de WK-kwalificatiewedstrijd donderdag tegen Ecuador. Mogelijk begint hij ook meteen in de basis.

Volgens zijn lijfarts Michael Simoni is er een logische verklaring voor het herstel van Coutinho.

"Het is een kwestie van stress. De onzekerheid over zijn toekomst grijpt hem emotioneel heel erg aan. Die spanning bij hem is nu even verdwenen.''

Afgewezen

Coutinho weet nog steeds niet waar hij aan toe is. Liverpool heeft naar verluidt al drie keer een bod van Barcelona afgewezen. Zelfs een bedrag van 123 miljoen euro negeerde de Engelse club.

Dembélé

De Catalanen trokken eind vorige week met Ousmane Dembélé al wel een aanvallende versterking aan die het gemis van de naar Paris-Saint-Germain vertrokken Neymar moet opvangen.

De 20-jarige Fransman kwam voor minimaal 105 miljoen euro en maximaal 147 miljoen euro over van Borussia Dortmund.