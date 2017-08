PSG haalt na Neymar ook AS Monaco-toptalent Mbappé

In dat geval is Mbappé de op een na duurste voetballer ter wereld. Eerder deze zomer nam Paris Saint-Germain de Braziliaan Neymar voor 222 miljoen euro over van FC Barcelona. PSG omzeilt met de huurconstructie en optie tot koop de regels voor Financial Fair Play.

Mbappé is trots op zijn overstap naar Paris Saint-Germain. "Voor iedere jongen die uit de regio van Parijs komt is het een droom om het shirt van PSG te dragen en in Parc des Princes te spelen. Dit is een van de meest ambitieuze clubs in Europa en ik hoop hier veel te bereiken."

Ook Real Madrid was serieus in de markt voor Mbappé, die al maanden in verband werd gebracht met een vertrek uit Monaco. De Fransman verkoos een binnenlandse transfer echter boven een avontuur bij de 'Koninklijke'.

Voorzitter Nasser Al-Khelaïfi van PSG is in zijn nopjes met het feit dat zijn club de strijd om Mbappé heeft gewonnen. "Het is essentieel voor het Franse voetbal om zulke grote talenten in de Ligue 1 te houden. Mbappé is zonder twijfel een van de grootste beloftes in de wereld. Bij PSG, tussen allemaal goede spelers, zal hij zich alleen maar meer ontwikkelen en dat is ook nog eens goed voor het Franse elftal."

2015

Mbappé speelde sinds 2015 voor Monaco, waar hij vorig seizoen zijn definitieve doorbraak kende. Hij kwam in 29 competitiewedstrijden vijftien keer tot scoren en had zo een belangrijke bijdrage aan de eerste landstitel van Monaco sinds 2000.

In de Champions League was hij vorig seizoen met zes doelpunten topscorer van Monaco, dat tot de halve finales reikte en daarin werd uitgeschakeld door Juventus. Mbappé was tevens de jongste doelpuntenmaker in die editie van het miljoenenbal.

Door zijn prestaties bij Monaco werd Mbappé geselecteerd voor het Franse elftal, waar hij op 25 maart zijn debuut maakte.

Derde aankoop

Mbappé is voor Paris Saint-Germain de vierde aanwinst deze zomer. Naast Neymar trok de Franse club ook al de portemonnee voor verdediger Yuri Berchiche, die overkwam van Real Sociedad. Dani Alves verruilde Juventus op transfervrije basis voor Parijs.

Paris Saint-Germain hoopt dit seizoen de landstitel te veroveren en het bovenal ver te schoppen in de Champions League. De ploeg van trainer Unai Emery zit in groep B met Bayern München, Anderlecht en Celtic.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Ligue 1