Mogelijk nog dit jaar duidelijkheid over toekomst kunstgras in betaald voetbal

Tijdens de Vergadering Betaald Voetbal van maandag wordt een speciale commissie geformeerd die zich gaat buigen over een concreet voorstel.

De zogenoemde 'Werkgroep Kunstgras' heeft daar tot 12 december de tijd voor. Vervolgens mogen de 34 clubs uit de Eredivisie en Jupiler League hun stem uitbrengen over het voorstel. Er is een tweederde meerderheid nodig om wijzigingen aan te brengen in het licentiereglement van de KNVB.

In die werkgroep komen overigens niet alleen afgevaardigden van clubs uit het betaalde voetbal. Ook de Centrale Spelersraad en de Coaches Betaald Voetbal krijgen een rol in de commissie.

"De urgentie wordt meer dan ooit gevoeld", zegt directeur Jacco Swart van de Eredivisie CV in het AD. "Zaak is nu eerst om een goede werkgroep te formeren, waarin alle betrokken partijen zich vertegenwoordigd zien. Vervolgens kan er snel gewerkt gaan worden aan een concreet voorstel."

Verbanning

Eerder deze maand pleitten honderd kopstukken uit het Nederlandse voetbal in het AD voor het verbannen van kunstgras uit de Eredivisie. Zij vinden de kunstmatige mat schadelijk voor het imago, het niveau, de toekomst en het aanzien van het voetbal.

Dat initiatief werd genomen door vier huidige en voormalige aanvoerders van Oranje: Arjen Robben, Wesley Sneijder, Ruud Gullit en Mark van Bommel.

In de Eredivisie zijn er momenteel zeven clubs met kunstgras: PEC Zwolle, Roda JC, VVV-Venlo, Sparta Rotterdam, Heracles Almelo, ADO Den Haag en Excelsior. In de Jupiler League zijn dat er tien.

Ajacied Klaas-Jan Huntelaar klaagde zondag na de uitwedstrijd tegen VVV-Venlo (0-2) nog maar eens over het kunstgrasveld van de Limburgse club. "Mijn voeten waren meteen heel warm en de bal rolde niet. Wat moet ik er verder over zeggen? Het woord is aan de KNVB."