Robben hoopvol: 'Het is niet zo dat Frankrijk drie of vier Messi's heeft'

"Ik ben altijd heel positief, maar zo moet je er ook instaan. Je kan wel zeggen dat het moeilijk gaat worden en dat Frankrijk een betere ploeg heeft, maar als je met die gedachte daar heengaat, dan kan je beter thuisblijven", aldus de 33-jarige aanvaller maandagavond bij een persbijeenkomst in Hotel Huis ter Duin in Noordwijk.

Robben hoopt dat zijn ploeggenoten tijdens de reis naar Frankrijk terugdenken aan de laatste twee wedstrijden, waarin met 5-0 werd gewonnen van Ivoorkust en Luxemburg.

"Ik weet het, donderdag krijgen we een heel andere tegenstander tegenover ons. Maar we moet geloof in eigen kunnen hebben. Alleen dan kunnen we wat bereiken. Dat hebben we ook laten zien op het WK in 2014. Misschien valt het niet met elkaar te vergelijken, omdat we toen een veel langere voorbereiding hadden. Maar het komt erop neer dat als je iets wil en je gelooft daarin, dan kan je een heel eind komen."

Fitheid

Robben had liever gezien dat het duel pas over een aantal weken afgewerkt zou worden. Door een kuitblessure, opgelopen bij het spelen van een potje tennis, moest de geboren Groninger de voorbereiding van zijn club Bayern München aan zich voorbij laten gaan. Afgelopen zaterdag stond hij pas weer voor het eerst in de basis in de competitiewedstrijd tegen Werder Bremen (0-2 zege).

"Als ik heel eerlijk ben, dan ben ik op dit moment niet topfit. Daar heb ik nog een paar duels voor nodig. Alleen de agenda ziet er iets anders uit. Ik kan niet zeggen: schuif deze wedstrijd nog maar even drie weken vooruit. Dan had ik me misschien iets beter gevoeld. Maar goed, dat betekent dat dit een mentaal dingetje gaat worden en daar heb ik normaal gesproken geen moeite mee."

Toch stelt Robben wel dat hij tegen Frankrijk negentig minuten kan spelen. "Alles kan. We gaan het wel zien. Zo sta ik er op dit moment ook in. Mentaal moet ik er klaar voor zijn. Ik ga alles geven wat ik in me heb. Ik had zaterdag ook wel langer dan een uur kunnen spelen. Het was de keuze van de trainer om mij er eerder af te halen."

Messi's

Robben is van mening dat Frankrijk niet groter gemaakt moet worden dan ze al zijn. "Zij hebben kwalitatief een heel goede ploeg, maar ik wil het daar nu niet al te veel over hebben. We moeten respect voor ze hebben maar ook niet meer dan dat. Als wij een puike wedstrijd spelen en we laten de Fransen niet doen waar ze goed in zijn, dan hebben zij echt wel een probleem. Het is ook niet zo dat ze drie of vier Messi's hebben."

Robben is blij met de terugkeer van Robin van Persie, die voor het eerst in bijna twee jaar tijd weer tot de Oranje-selectie behoort. "Hartstikke leuk. Met name voor Robin is het denk ik bijzonder. Hij is er een tijdje uit geweest en is dus nu weer terug. Dat zal voor hem ongetwijfeld een apart gevoel zijn."

"Ik heb niet het idee dat er door zijn aanwezigheid wat voor mij gaat veranderen. Dat ik meer of minder moet gaan doen. Het is niet zo dat de jonge gasten altijd naar mij toekomen om dingen te vragen. De meeste jongens weten wel hoe het er hier aan toegaat. Het gaat er meer om dat ze het straks op het veld laten zien."

Drie dagen na het duel met Frankrijk wacht alweer Bulgarije in de Johan Cruijff Arena. Robben heeft goede hoop dat hij twee wedstrijden in zo'n korte tijd aankan. "Het is voor mij zaak om goed te herstellen van het duel met Frankrijk. Ik weet wel hoe ik dat moet doen. Roland Garros is voorbij dus ik kan niet gaan tennissen in Parijs."

