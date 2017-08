Advocaat haalt verdediger Fosu-Mensah voor het eerst bij Oranje

De oproep voor de 19-jarige Fosu-Mensah is volgens de KNVB uit voorzorg. Kenny Tete is namelijk een twijfelgeval omdat de verdediger van Olympique Lyon last van een knie heeft.

Fosu-Mensah was oorspronkelijk opgenomen in de selectie van Jong Oranje, maar mag zich nu in Noordwijk melden waar Oranje zich verzamelt voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Frankrijk en Bulgarije.

Eerder meldde Nathan Aké zich af voor Oranje. Hij liep zaterdag in de competitiewedstrijd van zijn club Bournemouth tegen Manchester City een enkelblessure op. De verdediger werd in de selectie al vervangen door Bruno Martins Indi.

Donderdag speelt Oranje in Frankrijk het eerste duel, waarna op zondag Bulgarije in Amsterdam in actie komt.

Groep

Nederland staat momenteel op de derde plek in groep A, met drie punten achterstand op lijstaanvoerder Zweden en nummer twee Frankrijk. Nummer vier Bulgarije heeft een punt minder dan de ploeg van Advocaat.

Alleen de groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor het WK van volgende zomer in Rusland. De acht beste nummers twee van de negen poules mogen play-offs spelen om alsnog een WK-ticket te veroveren.

Nederland ontbrak voor het laatst op een WK in 2002, toen onder Louis van Gaal plaatsing werd misgelopen voor de eindronde in Japan en Zuid-Korea.

Bekijk het programma en de stand in de WK-kwalificatie