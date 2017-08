Uitverkiezing Oranje smaakt voor Van de Beek als een toetje

"Ik ben er trots op dat ik hier mag zijn", zei een glunderende Van de Beek bij de hoofdingang van Hotel Huis ter Duin.

De geboren Nijkerkevener begon met twee doelpunten in het tweeluik met OGC Nice voortvarend aan het seizoen, maar kende afgelopen donderdag in de uitwedstrijd tegen Rosenborg BK een minder sterk optreden en werd zelfs al in de rust gewisseld.

Toch nam Dick Advocaat hem een dag later op in zijn definitieve selectie voor de cruciale WK-kwalificatieduels met Frankrijk (donderdag) en Bulgarije (zondag).

"We hebben een aantal spelers erbij met heel veel potentie. Dat is ook de reden waarom ik onze vriend Van de Beek erbij heb genomen. Dat is een speler die in potentie de komende jaren een belangrijke rol gaat spelen bij het Nederlands elftal", zo sprak Advocaat op zijn persconferentie vol lof over Van de Beek.

Gevleid

De jonge spelmaker voelde zich er gevleid door. "Het geeft wel vertrouwen als hij dat soort dingen over je zegt. Hopelijk kan ik deze week wat van mijn kwaliteiten aan hem laten zien."

Van de Beek vond het al "fantastisch" dat hij onderdeel uitmaakte van de voorselectie. Zijn plek bij de laatste 23 spelers smaakt voor hem dan ook als een toetje.

"Ik keek naar wie allemaal in de voorselectie zaten en dacht toen: het is mooi dat ik hierbij zit. Ik beschouwde het als een teken dat ik op de goede weg ben. Dat ik dan nu ook nog naar Frankrijk mag, is alleen maar mooi meegenomen."

Oranje haar

Van de Beek kijkt er vooral naar uit om samen met jongens als Wesley Sneijder, Arjen Robben en Robin van Persie op het veld te staan. "Een van mijn mooiste herinneringen aan het Nederlands elftal is de 4-1 zege op Italië bij het EK in 2008. Ik zat toen met mijn oranje geverfde haartjes op de tribune en keek mijn ogen uit."

"Ook toen waren Sneijder, Robben en Van Persie er al bij. Heel bijzonder dus dat ik nu ploeggenoot van ze mag zijn. Ik hoop dat ik nog wat tips van ze krijg. Als ik wat wil weten, dan vraag ik het gewoon. Ik zie wel wat er allemaal op me afkomt. Ik heb er onwijs veel zin in."

Van de Beek beseft als geen ander dat Oranje een goed resultaat moet halen in Frankrijk om nog kans te maken op een ticket voor het WK van volgend jaar in Rusland. "Er zijn de laatste tijd helaas wat mindere resultaten geboekt, maar er is genoeg kwaliteit aanwezig in deze groep om het nog om te draaien. Ik heb er alle vertrouwen in."

