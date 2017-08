Van Persie weigert in 'landsbelang' te praten over schouderblessure

"Het is niet in het belang van Nederland om het daar nu over te hebben", zei Van Persie op de trappen van Hotel Huis ter Duin. "Ik ben er en verwacht straks ook gewoon te gaan trainen."

Volgens zijn werkgever Fenerbahçe zou de routinier minimaal tien dagen rust moeten nemen, maar de hoofdrolspeler zelf wilde er een kleine drie uur voor de eerste training van Oranje in Katwijk niets over loslaten.

"We moeten de Fransen niet wijzer maken dan ze al zijn", zo doelde Van Persie op de wedstrijd van donderdag in het Stade de France. "Ik ben blij en dankbaar dat ik hier weer ben en hoop mijn steentje bij te dragen aan het geheel."

De 34-jarige Van Persie maakt na bijna twee jaar afwezigheid weer deel uit van de selectie van het Nederlands elftal. "Dit gevoel heb je als voetballer wel nodig", zei hij. "Ik ben wel aardig opgewonden. Volgens mij kan dat alleen maar tot iets moois leiden. Niet zozeer voor mij alleen, maar voor Oranje in zijn geheel. Iedereen weet dat we in een moeilijke situatie zitten."

Van Persie stapte maandag 'gewoon' het veld van Quick Boys op voor een training van Oranje. Naast de spits verschenen nog drie veldspelers (Memphis Depay, Wesley Hoedt en Vincent Janssen) en de drie keepers Jasper Cillessen, Maarten Stekelenburg en Jeroen Zoet op het veld in Katwijk. De rest van de selectie ging naar een sportzaal in de buurt van het spelershotel in Noordwijk.

Wrok

Van Persie werd door voormalig bondscoach Danny Blind de afgelopen twee jaar voortdurend genegeerd, maar hij koestert geen wrok jegens de in maart ontslagen oefenmeester.

"Ik heb het geluk gehad dat ik in het grootste gedeelte van mijn loopbaan wel aan de goede kant van de medaille heb gestaan. Ik heb ruim tien jaar voor Oranje mogen uitkomen, veelal als basisspeler. Dat heb ik altijd als een hele eer ervaren", aldus Van Persie, die op 13 oktober 2015 in het EK-kwalificatieduel met Tsjechië (2-3 nederlaag) zijn 101e en voorlopig laatste interland speelde.

"Het hoort er nu eenmaal ook bij dat de keuze op een gegeven moment niet meer op jou valt. Dat heb ik bijna twee jaar moeten ervaren. Ik heb daar begrip voor, snap dat het zo werkt in de voetballerij. Ik heb dan ook niet een rancuneus gevoel naar wie dan ook. Ik ben blij dat de keuze nu wel op mij is gevallen. Dat is het eigenlijk."

Advocaat

Blind werd in mei opgevolgd door Dick Advocaat, uitgerekend de oud-trainer van Van Persie bij Fenerbahce. Het zorgde ervoor dat de spits weer hoop kreeg op een nieuwe uitverkiezing.

"Vanaf dat moment ging Oranje wel weer een beetje in mijn achterhoofd zitten. Dat hij vorig seizoen mijn coach was, heeft naar nu blijkt wel in mijn voordeel gewerkt."

Oranje speelt donderdag in Parijs tegen Frankrijk. Bulgarije is op zondag 3 september te gast in de Johan Cruijff Arena. Het Nederlands elftal staat derde in groep A van de Europese WK-kwalificatie met drie punten minder dan koploper Zweden en nummer twee Frankrijk.