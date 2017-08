Voormalig aanvoerder Siem de Jong keert na drie jaar terug bij Ajax

De Jong keert na drie moeizame jaren bij Newcastle United terug op het oude nest. De zesvoudig international stapte in de zomer van 2014 voor 8,7 miljoen euro naar de Engelse club, maar mede door blessures werd hij nooit een vaste waarde bij de 'Magpies'.

Het is onbekend hoe hoog de transfersom is die Ajax nu betaalt voor De Jong, die het middenveld van coach Marcel Keizer van meer diepgang moet voorzien. De middenvelder zal met nummer 23 spelen en stond maandag direct al op het trainingsveld.

De Jong, die een contract tot medio 2020 had in Newcastle, werd vorig seizoen verhuurd aan PSV, waar hij in negentien Eredivisie-duels goed was voor zes treffers.

Thuiskomen

Volgens De Jong nam Ajax een week geleden contact met hem op. Dat gebeurde net nadat hij met de clubleiding van Newcastle United te horen had gekregen dat een vertrek bespreekbaar was.

"Ik kreeg in de voorbereiding niet het gevoel dat ik in de plannen van de trainer zou voorkomen", zegt De Jong tegen Ajax TV. "Vervolgens meldde Ajax zich en dat was voor mij een mooie kans."

De middenvelder komt in Amsterdam veel mensen tegen met wie hij eerder heeft gewerkt. "Vooral in de staf. Het voelt als thuiskomen. Ik hoop net zo hard te kunnen werken als vroeger om beter te worden en hopelijk weer kampioen te worden."

Kampioen

De voormalig jeugdspeler van De Graafschap debuteerde in september 2007 bij Ajax in het profvoetbal. In de zeven jaar daarna maakte hij 57 goals in 168 competitieduels. In de seizoenen 2012/2013 en 2013/2014 was hij aanvoerder van de Amsterdammers, waarmee hij in 2011, 2012, 2013 en 2014 kampioen werd.

Ajax legde deze transferzomer eerder al aanvaller Klaas-Jan Huntelaar, keepers Benjamin van Leer en Kostas Lamprou, en verdedigers Luis Orejuela en Maximilian Wöber vast.