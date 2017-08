Wenger vraagt vertrouwen van Arsenal-fans na zeperd tegen Liverpool

"We willen dat de fans vertrouwen in ons houden, ook na zo'n rampzalige nederlaag. Het enige dat we kunnen doen is ons herpakken en de supporters betere prestaties te bieden", zei Wenger tegen Sky Sports.

Arsenal had niets in te brengen tegen Liverpool en kreeg een pak slaag door treffers van Roberto Firmino, Sadio Mané, Mohamed Salah en Daniel Sturridge. De Londenaren staan op een teleurstellende zestiende plek met slechts drie punten uit drie duels.

In het begin van het seizoen pakte Arsenal de Community Shield door landskampioen Chelsea na strafschoppen te verslaan. In de competitie begon de ploeg ook nog goed met een 4-3 zege op Leicester City, maar na nederlagen tegen Stoke City (1-0) en Liverpool neemt de kritiek op Wenger weer toe.

"Als de fans mij als het probleem zien, dan spijt mij dat", aldus de Franse trainer. "We moeten afstand nemen van de emoties en naar de oorzaken zoeken van ons slechte spel. Wat we tegen Liverpool lieten zien, was onaanvaardbaar."

Wenger besloot in mei om zijn contract met twee jaar te verlengen. Dat leidde al tot de nodige kritiek bij de supporters, die door de magere resultaten graag een nieuwe trainer aan het roer zien. Wenger (67) is al sinds 1996 de manager bij Arsenal.

Özil

Ook middenvelder Mesut Özil betuigde spijt na de nederlaag tegen Liverpool. "Gunners, het spijt me, zeker voor de fans die helemaal naar Liverpool zijn gekomen om ons te zien strijden", liet de 28-jarige Duitser weten via Instagram.

"We gaan er alles aan doen om te verbeteren. Geef ons de schuld, scheld ons uit, bekritiseer ons, maar ik ben zelf ook enorm teleurgesteld over de wedstrijd."

"Normaal gesproken ben ik na een frustrerende dag als deze te boos om te posten op social media, maar voor ik me zou aansluiten bij de Duitse selectie wilde ik deze wedstrijd niet zonder reactie voorbij laten gaan."

De Premier League gaat voor Arsenal verder op 9 september met een thuiswedstrijd tegen Bournemouth, dat nog puntloos is. In de Europa League werd Arsenal afgelopen vrijdag in de groepsfase gekoppeld aan FC Köln, Bate Borisov en FK Crvena.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand van de Premier League