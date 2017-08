Huurling Diks voelt zich snel thuis in 'Feyenoord-familie'

Diks was tegen Willem II dicht bij zijn eerste doelpunt voor Feyenoord, maar zijn kopbal in de dertiende minuut werd van dichtbij nog verlengd door Jens Toornstra (1-0). Ook bij de 3-0, de tweede goal van Toornstra, was Diks de aangever.

De 20-jarige verdediger kijkt met een goed gevoel terug op zijn beginperiode bij de landskampioen. "De eerste weken waren soms lastig, maar zijn me goed bevallen", zegt Diks tegen NUsport.

"Het kostte wat tijd om me aan te passen aan de speelwijze van Feyenoord, maar de spelersgroep is echt een familie. Daardoor voel ik me echt welkom. Ik ben goed opgenomen in de groep en we gaan veel met elkaar om, dat is leuk."

Diks kan alleen maar content zijn met de start van de landskampioen, die met drie zeges koploper is in de Eredivisie. "Ik ben wel tevreden over de manier waarop we hebben gewonnen van Willem II. Tegen Excelsior vorige week ging het een stuk lastiger."

Papier-steen-schaar

Kort voor de vijfde treffer tegen Willem II was er een curieus moment. Jean-Paul Boëtius troefde Michiel Kramer af met het spelletje papier-steen-schaar om te bepalen wie de penalty mocht nemen. Boëtius schoot vervolgens raak van elf meter.

"Ik heb het papier-steen-schaar niet gezien", vertelt Diks. "Ik hoorde ineens gelach vanaf de tribunes. Ik keek om en zag dat Jean-Paul en Michiel aan het lachen waren. Misschien is het wel zo eerlijk om op deze manier te bepalen wie de penalty mag nemen."

Champions League

Door de vroege uitschakeling van Ajax en PSV is Feyenoord de enige club uit de traditionele top drie die dit seizoen Europees gaat spelen. Het zwaardere programma hoeft volgens Diks geen nadeel te zijn in de titelstrijd.

"Als topclub moet je gewoon drie keer in zeven dagen kunnen presteren. Ik denk dat het wel goed komt met de steun van de fysieke trainers om ons heen."

In de Champions League werd Feyenoord afgelopen donderdag voor de groepsfase gekoppeld aan Shakhtar Donetsk, Manchester City en Napoli. Het was voor Diks zijn eerste Champions League-loting. "Ik zat wel met spanning op de bank. We zitten in een mooie poule. Ik denk dat het stuk voor stuk mooie affiches zijn."

"Ik zei al tegen mijn vriendin dat de loting nog veel zwaarder had kunnen zijn. In de Kuip is voor ons echt alles mogelijk in deze groep", aldus Diks.

Hij wil niets weten van een derde plek als doelstelling. "Je speelt de Champions League om door te gaan. We willen overwinteren en het zou dom zijn om nu al te zeggen dat we voor de derde plaats gaan."

Bekijk de stand en het programma in de Eredivisie