Wijnaldum wil na 'prachtige week' in Liverpool ook genieten bij Oranje

"Het was een prachtige week. Wel heel zwaar, maar als voetballer droom je er natuurlijk van dat je zoveel mogelijk wedstrijden op een hoog niveau speelt. Dat kunnen we dit seizoen gaan doen", zegt Wijnaldum tegen Ziggo Sport.

Woensdag was Liverpool met 4-2 te sterk voor Hoffenheim in de play-offs voor de Champions League, nadat eerder de heenwedstrijd al met 1-2 gewonnen werd. Zondag scoorde Liverpool tegen Arsenal opnieuw viermaal (4-0). Wijnaldum had in beide duels een basisplaats en werd in de nacht van woensdag op donderdag vader van zoon Jacian Emile.

"Ik denk dat we als team sterk gespeeld hebben tegen Arsenal. We zorgden dat onze kwaliteiten tot uiting konden komen met de snelheid van Mohamed Salah en Sadio Mané. Dat hebben we heel goed uitgespeeld."

"Ik ben er ontzettend blij mee", vertelt de 26-jarige middenvelder. "We hebben een valse start hebben gemaakt in de competitie bij Watford (3-3, red.), maar daarna hebben we alles gewonnen."

Liverpool is met zeven punten na drie duels de nummer twee van de Premier League achter de nog foutloze koploper Manchester United. De loting van de Champions League pakte voor Liverpool gunstig uit met Sevilla, Spartak Moskou en Maribor als tegenstanders in groep E.

Oranje

Wijnaldum meldt zich maandag in Noordwijk om zich met Oranje voor te bereiden op de cruciale WK-kwalificatiewedstrijden donderdag tegen Frankrijk en zondag tegen Bulgarije.

"Ik ben eerlijk gezegd nog niet echt bezig geweest met het Nederlands elftal. Ik was gefocust op Liverpool omdat we ons moesten kwalificeren voor de Champions League. En ik had het natuurlijk druk met mijn thuissituatie", zegt Wijnaldum.

Wijnaldum gaf al eerder aan dat hij ervan baalt dat zijn rol bij Oranje minder prominent is dan bij zijn club. "Dat heb ik zo gezegd inderdaad en ik denk dat ik het heb bewezen bij Liverpool. Ik wil er nu verder geen woorden aan vuil maken. Ik ga gewoon naar het Nederlands elftal toe, lekker voetballen en genieten."