Asensio voorkomt thuisnederlaag Real Madrid tegen Valencia

Real Madrid begon vorige week aan het seizoen met een 0-3 uitzege bij Deportivo La Coruña. De eerste thuiswedstrijd leek aanvankelijk ook een makkelijke klus te worden want Asensio zette de thuisploeg al na tien minuten op voorsprong.

Valencia, vorige week met 1-0 te sterk voor Las Palmas, kwam echter sterk terug. Carlos Soler tekende al in de achttiende minuut voor de gelijkmaker en een kwartier voor tijd zette Geoffrey Kondogbia de bezoekers zelfs op voorsprong.

Een stunt leek in de maak, maar Asensio kon toch nog voorkomen dat Real bij het eerste optreden voor eigen publiek meteen werd verslagen. Met een vrije trap maakte hij er in de 83e minuut 2-2 van. Karim Benzema bezorgde Real bijna alsnog de winst, maar de Fransman miste van dichtbij en schoot daarna ook nog op de paal.

Real speelde zonder Cristiano Ronaldo en Sergio Ramos. Beide spelers zitten een schorsing uit. Ronaldo heeft er nu drie van zijn vijf wedstrijden schorsing (die hij kreeg na rood in de return van de Spaanse Supercup tegen FC Barcelona) opzitten. De Portugees ontbreekt nog in de competitiewedstrijden tegen Levante en Real Sociedad.

Alleen Real Sociedad, Barcelona en Leganes zijn na twee speelronden in de Primera Division nog zonder puntenverlies. Op basis van doelsaldo mag Sociedad zich de komende twee weken koploper noemen, want volgend weekend ligt de competitie stil vanwege interlandvoetbal.

Milan

In Italia was AC Milan, de nummer zeven van afgelopen seizoen, met 2-1 te sterk voor Cagliari, de nieuwe club van Gregory van der Wiel. De Nederlandse verdediger zat nog niet bij de wedstrijdselectie.

Napoli versloeg Atalanta Bergamo, met Hans Hateboer in de basis en Marten de Roon als invaller, met 3-1. De Belg Dries Mertens was belangrijk met een goal en een assist.

Voor Milan, dat deze zomer voor een slordige tweehonderd miljoen euro investeerde in de selectie, maakten Patrick Cutrone en de Spanjaard Suso de doelpunten. Zij waren vorige week ook al trefzeker in de uitwedstrijd tegen Crotone (0-3).

De Braziliaan Joao Pedro maakte tien minuten na rust nog gelijk voor de bezoekers uit Sardinië, maar Suso kroonde zich dankzij een benutte vrije trap in de 70e minuut tot matchwinner.

De ploeg van Vincenzo Montella vindt zo aansluiting bij Internazionale en regerend kampioen Juventus, die zaterdag al op zes punten kwamen. Ook Napoli en Sampdoria, dat met 1-2 zegevierde bij Fiorentina, staan op zes punten.

Nuytink

Nuytinck staat met Udinese na twee duels nog altijd op nul punten. De Nederlandse verdediger, die deze zomer overkwam van Anderlecht, maakte weliswaar zijn eerste doelpunt in de Serie A, maar dat was niet genoeg om iets over te houden aan de uitwedstrijd tegen het gepromoveerde SPAL.

De treffer van Nuytink betekende in de 72e minuut de aansluitingstreffer voor Udinese, dat drie minuten voor tijd uit een penalty zelfs op gelijke hoogte kwam. Luca Rizzo maakte diep in blessuretijd toch nog de winnende voor de thuisploeg.

Stefan de Vrij won met Lazio de uitwedstrijd tegen Chievo Verona met 1-2. De Romeinen waren vorige week aan het seizoen begonnen met een teleurstellend doelpuntloos gelijkspel thuis tegen SPAL en staan voorlopig negende in de Serie A.

Monaco

In Frankrijk bezorgde AS Monaco tegenstander Olympique Marseille de eerste nederlaag van dit seizoen. De regerend landskampioen deed dat op duidelijke wijze: 6-1. Halverwege was het al 4-0.

Monaco en Paris Saint-Germain, dat vrijdag al won van Saint-Etienne, gaan allebei met twaalf punten uit vier duels aan de leiding in de Ligue 1.

Bij Monaco ontbrak Kylian Mbappé in de selectie. Volgens L'Équipe wordt de achttienjarige aanvaller maandag medisch gekeurd bij Paris Saint-Germain, dat 180 miljoen euro voor hem zou betalen.

Dost

In Portugal zette Sporting Lissabon de zegereeks voort. De ploeg van trainer Jorge Jesus won met 2-1 van Estoril en is met twaalf punten uit vier duels koploper. Bas Dost deed de hele wedstrijd mee, maar kwam niet tot scoren.

De Oranje-international moest woensdag in Roemenië tegen FCSB in de play-offs voor de Champions League nog genoegen nemen met een rol als invaller. Dost scoorde toen uiteindelijk wel voor Sporting, dat zich plaatste voor het hoofdtoernooi.