Van Ginkel denkt dat PSV veel ruimer had kunnen winnen van Roda JC

"Roda speelde heel open. Daar hebben we niet optimaal van geprofiteerd en dat is jammer", constateerde de aanvoerder. "We hadden bij rust zeker met 3-0 of 4-0 voor moeten staan. Met 2-0 blijft het altijd een soort van gevaarlijk."

De enige goals van PSV vielen al in de eerste 25 minuten en kwamen op naam van Jürgen Locadia en Hirving Lozano. Bij een zege van drie treffers of meer had PSV de leiding in de Eredivisie gepakt, nu moeten de Eindhovenaren de eerste plaats voorlopig aan Feyenoord laten.

Na rust oogde PSV gemakzuchtig en mocht Roda zelfs nog even hopen op een terugkeer in de wedstrijd. "Zelf speelden we de tweede helft niet goed", meent Van Ginkel. "Maar we winnen, dat is het belangrijkste. Het had met een groter verschil kunnen zijn."

Cocu

Phillip Cocu was het eens met zijn aanvoerder. "We moeten het onszelf aanrekenen dat we vandaag op 2-0 zijn blijven steken. Te veel spelers speelden hun eigen wedstrijd in de tweede helft", vond de trainer.

Cocu was wel te spreken over de jonge linkerverdediger Kenneth Paal. "Ik vond hem vandaag een van de betere. Aan de bal had hij lef en initiatief."

Er komt de komende dagen bij PSV nog wel een verdediger bij, liet Cocu weten. "We moeten de balans in de selectie in de gaten houden."

Luuk de Jong lijkt juist op weg te zijn naar de uitgang. De Eindhovenaren naderen naar verluidt een akkoord met Girondins de Bordeaux over een transfer van de spits.