Aké meldt zich af bij Oranje, Martins Indi opgeroepen als vervanger

Aké liep zaterdag in de competitiewedstrijd van zijn club Bournemouth tegen Manchester City een enkelblessure op. Door het oproepen van Martins Indi van Stoke City als vervanger blijft de selectie van Oranje uit 24 spelers bestaan.

De teller van Aké staat voorlopig op twee interlands. De verdediger debuteerde eind mei onder interim-bondscoach Fred Grim in de met 1-2 gewonnen oefenwedstrijd tegen Marokko. Negen dagen later mocht hij invallen in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg (5-0).

Frankrijk en Nederland nemen het donderdag om 20.45 uur in Parijs tegen elkaar op. De wedstrijd tegen Bulgarije is zondag om 18.00 uur in de Arena.

Derde

Nederland staat momenteel op de derde plek in groep A, met drie punten achterstand op lijstaanvoerder Zweden en nummer twee Frankrijk. Nummer vier Bulgarije heeft een punt minder dan de ploeg van Advocaat.

Alleen de groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor het WK van volgende zomer in Rusland. De acht beste nummers twee van de negen poules mogen play-offs spelen om alsnog een WK-ticket te veroveren.

Nederland ontbrak voor het laatst op een WK in 2002, toen onder Louis van Gaal plaatsing werd misgelopen voor de eindronde in Japan en Zuid-Korea.