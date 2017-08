PSV zet zegereeks voort met eenvoudige zege op Roda JC

De eindstand stond halverwege al op het scorebord. Jürgen Locadia was in de negende minuut verantwoordelijk voor de openingstreffer, waarna Hirving Lozano de voorsprong van PSV een kwartier later verdubbelde.

Door de eenvoudige zege is PSV ook na drie speelrondes nog zonder puntenverlies. De ploeg van trainer Phillip Cocu moet de koppostie wel laten aan Feyenoord, dat over een iets beter doelsaldo beschikt (+7 tegenover +6).

Roda JC kent een dramatische seizoensstart. De Limburgers slaagden er net als FC Twente, ADO Den Haag en Willem II nog niet in om ook maar één punt bij elkaar te sprokkelen.

Kansen

PSV won eerder van AZ (3-2) en NAC Breda (1-4) en had tegen Roda JC ook vaker dan twee keer kunnen scoren. De bezoekers gaven in de eerste helft veel ruimte en kansen weg.

Dat resulteerde al in de negende minuut in de 1-0 van Locadia. De spits werd de diepte ingestuurd door Marco van Ginkel en passeerde Roda JC-doelman Hidde Jurjus, dit seizoen gehuurd van PSV, met een harde schuiver.

Locadia kreeg als aanvalsleider opnieuw de voorkeur boven Luuk de Jong. Laatsgenoemde lijkt op weg naar Bordeaux, maar kwam in de tweede helft nog wel als invaller binnen de lijnen.

Locadia had in de 24e minuut ook een belangrijk aandeel in de 2-0. Zijn schot werd door Jurjus gekeerd, maar Lozano kon in de rebound van dichtbij profiteren. Voor de Mexicaanse nieuweling was het alweer zijn derde doelpunt in drie wedstrijden.

Onnauwkeurig

PSV leek op weg naar een ruime overwinning, maar de Brabanders waren in het vervolg onnauwkeurig in de afwerking. Roda JC hield daardoor nog even hoop, maar de overtuiging bij de equipe van coach Robert Molenaar ontbrak.

De verdediging van PSV werd nimmer op de proef gesteld. Rechtsback Santiago Arias ontbrak. De Colombiaan, die in de belangstelling staat van Swansea City, is geblesseerd.

Na de interlandperiode gaat PSV op bezoek bij sc Heerenveen. Een week later komt Feyenoord naar het Philips Stadion. PSV speelt eind september ook nog de uitwedstrijd tegen FC Utrecht.