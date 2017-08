FC Groningen boekt thuis tegen FC Utrecht eerste zege van seizoen

Django Warmerdam en Jeroen Drost maakten de doelpunten voor Groningen. Bij Utrecht was Jean-Christophe Bahebeck trefzeker.

Groningen klimt dankzij de overwinning naar de twaalfde plaats. De Noorderlingen, die eerder met 3-1 verloren bij Ajax en met 3-3 gelijkspeelden tegen sc Heerenveen, staan op vier punten.

Voor Utrecht betekende het de eerste nederlaag van dit seizoen. De Domstedelingen kwamen thuis tegen Willem II (2-0) en uit tegen ADO Den Haag (0-3) wel tot winst.

FC Utrecht had in de eerste helft het meeste balbezit en liet ook de meeste doelpogingen noteren. Het aantal hoekschoppen (nul voor Groningen tegenover acht voor Utrecht) vertelde ook genoeg over het krachtsverschil tussen beide ploegen.

Bahebeck

Toch maakte Warmerdam in de achtste minuut zijn eerste treffer voor Groningen: 1-0. Bij FC Utrecht maakte Bahebeck een goede indruk, al verzuimde de Franse spits enkele kansen te benutten

Willem Janssen raakte de lat namens Utrecht, voordat Drost de voorsprong van Groningen vlak voor rust uitbreidde. De middenvelder schoot raak na een mooie aanval van de thuisploeg.

Met de zware uitwedstrijd van donderdag tegen Zenit in de benen had Utrecht toch nog kracht voor een inhaalrace. Bahebeck zorgde na ruim een uur uit een klutssituatie voor de aansluitingstreffer van de bezoekers, nadat de lat de 3-0 van Juninho Bacuna in de weg had gestaan.

FC Utrecht verdiende minimaal een gelijkmaker maar de uitblinkende doelman Sergio Padt redde knap op inzetten van Cyriel Dessers en Gyrano Kerk.

