Huntelaar zegt dat Ajax ondanks zege op VVV nog lange weg heeft te gaan

"Het belangrijkste is volgens mij dat we als team laten zien dat we willen winnen", zei de 34-jarige routinier zondag na de 0-2 zege van de Amsterdammers bij VVV-Venlo.

Ajax wist de wedstrijd echter pas te beslissen nadat Huntelaar na rust in het veld was gekomen als extra aanvaller. De ervaren spits stond tien minuten in het veld toen hij de 1-0 van Donny van de Beek voorbereidde. Een kwartier later bezegelde de eveneens ingevallen David Neres het lot van de thuisclub.

"Ik vond ons in de eerste helft te afwachtend spelen", gaf Huntelaar te kennen. "Misschien was iedereen nog erg teleurgesteld over het duel met Rosenborg."

"Maar je moet meteen laten zien dat je een wedstrijd wil winnen. Ook als het niet loopt moet je passie tonen en strijd er in gooien. Dat hebben we goed gedaan. We hebben gewonnen maar we hebben nog en lange weg te gaan."

Huntelaar baalde verder van het belabberde kunstgras in Venlo. "Mijn voeten waren meteen heel warm en de bal rolde niet. Als je een steekbal wilde geven, dan moest je echt schieten. Wat moet ik er verder over zeggen? Het woord is aan de KNVB."

Keizer

Trainer Marcel Keizer sluit niet uit dat hij Dolberg en Huntelaar aan elkaar gaat koppelen in de basisformatie van Ajax.

"Huntelaar is een belangrijke aanwinst'', zei hij op de persconferentie in De Koel. "Natuurlijk heb ik overwogen om ze samen te laten beginnen. In de toekomst ga ik dat vaker overwegen. Nu was het net iets te kort dag.''

Keizer was allesbehalve tevreden over het spel van Ajax tegen VVV. "In de eerste helft leek het echt nergens op", liet hij over duidelijkheid niets te wensen over.

"Na rust kregen we wel kansen. Maar op dit veld kan je bijna geen tempo maken. Dat is vooral lastig voor een ploeg die het spel wil maken. Al met al was dit onze slechtste wedstrijd, maar nu winnen we wel. Dat is ook voetbal. Ik ben blij met de uitslag."