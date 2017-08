Ajax ontdoet zich na rust van VVV-Venlo

Beide doelpunten vielen na rust. Eerst was het Donny van de Beek die in de 55e minuut de bezoekers op voorsprong schoot, waarna David Neres een kwartier later de Ajax-zege veiligstelde.

Door de driepunter klom Ajax naar de zesde plaats op de ranglijst. De ploeg van trainer Marcel Keizer verslikte zich in de openingsspeelronde in Heracles Almelo (2-1 nederlaag) en boekte vorige week een 3-1 overwinning op FC Groningen.

Ajax kon ook wel weer een succesje gebruiken, aangezien de club donderdag door Rosenborg BK werd uitgeschakeld in de play-offs van de Europa League, waardoor het voor het eerst sinds 1990 ontbreekt in een Europees hoofdtoernooi.

VVV leed tegen Ajax het eerste puntenverlies. De Limburgers waren in de voorbije weken knap te sterk voor Sparta Rotterdam (3-0) en FC Twente (1-2).

Feyenoord is vooralsnog het enige team dat alle drie de wedstrijden heeft gewonnen. FC Utrecht (thuis tegen FC Groningen) en PSV (thuis tegen Roda JC) kunnen zich later op zondag naast de regerend landskampioen aan kop van de Eredivisie nestelen.

Kunstgras

Ajax wilde tegen VVV verzorgd aanvallen, maar dat was op het stroeve kunstgras met wel heel veel zwarte korrels nauwelijks mogelijk. De equipe van Keizer was maar liefst 75 procent van de eerste helft in balbezit, maar dat leidde nauwelijks tot kansen.

Van de Beek schoot een keer hard over en Amin Younes krulde de bal net boven de lat. Het goed georganiseerde VVV was voor rust nog het dichtst bij de openingstreffer. Nils Röseler kopte maar rakelings naast.

Al in de rust greep Keizer in. Linksback Mitchell Dijks moest plaatsmaken voor spits Huntelaar en Neres kwam in het veld voor de onzichtbare Vaclav Cerny.

Met vier aanvallers wist Ajax de defensie van VVV wel in verlegenheid te brengen. Huntelaar hield in de 55e minuut goed oog voor de vrijstaande Van de Beek (1-0). De doelpuntenmaker stuurde een kwartier later Neres weg. De Braziliaan scoorde koelbloedig.

Net als iedereen bij Ajax kon ook hij wel een opstekertje gebruiken na de uitschakeling in de voorrondes van de Champions League en Europa League en verloren competitiewedstrijd tegen Heracles. Afgelopen donderdag tegen Rosenborg had Keizer zelfs geen plek op de bank voor Neres.

