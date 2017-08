Liverpool haalt uit tegen Arsenal, Everton onderuit bij Chelsea

Het machteloze Arsenal had nauwelijks iets in te brengen op Anfield Road. Liverpool liet weinig heel van de 'Gunners' en won met liefst 4-0 van de bezoekers uit Londen.

De vier treffers van de 'Reds' werden netjes verdeeld over beide helften. Voor rust verzorgden Roberto Firmino en Sadio Mané de productie en na de hervatting werd het kwartet volgemaakt door Mohamed Salah en invaller Daniel Sturridge.

Door de zege klom het Liverpool van manager Jürgen Klopp naar de gedeelde tweede plaats achter de nog foutloze koploper Manchester United. Georginio Wijnaldum deed negentig minuten mee op Anfield.

Everton

Koeman zag zijn Everton op Stamford Bridge met 2-0 verliezen van de Engelse kampioen Chelsea.

Cesc Fabregas opende na een klein halfuur de score voor Chelsea. De Spanjaard vond het net na een combinatie met zijn landgenoot Alvaro Morata. Vijf minuten voor rust verdubbelde Morata zelf de marge. De aanvaller kopte raak uit een voorzet van een andere Spanjaard, Cesar Azpilicueta.

Chelsea staat met zes punten uit drie wedstrijden zesde. Everton bezet met vier punten de twaalfde plek op de ranglijst.

Spurs

Zonder de Nederlanders Vincent Janssen en Michel Vorm, die allen niet van de reservebank af kwamen, liet Tottenham Hotspur twee punten liggen tegen Burnley (1-1). De van Ajax overgekomen Davinson Sanchez maakte in de derde minuut van de blessuretijd zijn debuut voor zijn nieuwe club.

Dele Alli leek lange tijd matchwinner te worden op Wembley, maar in de tweede minuut van de blessuretijd kwam Burnley langszij via Chris Wood. Spurs staat met vier punten uit drie wedstrijden op de negende plek in de Premier League.

Bruno Martins Indi en Erik Pieters speelden met Stoke City gelijk op bezoek bij West Bromwich Albion: 1-1. Beide Nederlanders speelden de hele wedstrijd mee bij de bezoekers, waar Ibrahim Afellay ontbrak door een knieblessure.

Stoke neemt met vier punten de elfde plek op de ranglijst in. West Brom staat met zeven punten vijfde.

Bundesliga

In Duitsland heeft RB Leipzig de eerste overwinning van het seizoen binnen. De nummer twee van het vorige Bundesliga-seizoen knokte zich in de thuiswedstrijd tegen Freiburg terug van een achterstand en won met 4-1.

Freiburg leidde halverwege door een treffer van Florian Niederlechner in de 23e minuut. International Timo Werner maakte kort na de pauze gelijk, en Willi Orban hielp de thuisploeg niet veel later aan een voorsprong. Dankzij de tweede van Werner en een doelpunt van Bruma werd het 4-1 voor Leipzig, dat vorige week de competitie was begonnen met een nederlaag tegen Schalke.

Leipzig werd vrijdag bij de loting van de Champions League gekoppeld aan AS Monaco, FC Porto en Besiktas. Monaco is woensdag 13 september de eerste tegenstander van de Duitsers.

