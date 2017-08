Feyenoord blijft zonder puntenverlies na klinkende zege op Willem II

Halverwege stond Feyenoord al op een 4-0 voorsprong door doelpunten van Jens Toornstra (twee keer), Steven Berghuis en Tonny Vilhena.

Na rust maakte Jean-Paul Boëtius vanaf elf meter de Rotterdamse vijfklapper compleet.

Door de overtuigende zege gaat Feyenoord met negen punten uit drie duels fier aan kop in de Eredivisie. FC Utrecht (thuis tegen FC Groningen), PSV (thuis tegen Roda JC) en VVV-Venlo (thuis tegen Ajax) kunnen zich later op zondag ook nog in het rijtje van clubs zonder puntenverlies voegen.

Willem II kent een dramatische seizoensstart. De Tilburgers wachten net als Roda JC, FC Twente en ADO Den Haag nog altijd op het eerste punt.

Matig

Feyenoord begon nog wel matig aan de wedstrijd tegen Willem II. De ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst grossierde in balverlies en had het geluk dat de bezoekers onzorgvuldig omsprongen met de geboden ruimte.

Feyenoord rechtte na een kleine tien minuten spelen de rug en na een schietkans voor Karim El Ahmadi leverde dat in de dertiende minuut ook de 1-0 op.

Een hoekschop van Berghuis kwam op het hoofd van Kevin Diks terecht. De inzet van de rechtsback leek naast te gaan, maar Toornstra schampte de bal van dichtbij zodanig dat het leer alsnog achter de kansloze doelman Timon Wellenreuther verdween.

Feyenoord was vanaf dat moment los en nog binnen de twintig minuten stond er 3-0 op het scorebord. Eerst was het Berghuis die in de zestiende minuut het eindstation was van een fraaie aanval en vier minuten later kopte Toornstra een voorzet van Diks diagonaal binnen.

Blessures

Willem II was het even helemaal kwijt en het was wachten op de 4-0. Die kwam er vijf minuten voor rust. Tonny Vilhena stond bij een corner helemaal vrij op de rand van het strafschopgebied en verraste Wellenreuther met een hard schot in de korte hoek.

Toch verliep niet alles vlekkeloos voor Feyenoord. Ridgeciano Haps moest zich vlak na de 3-0 geblesseerd laten vervangen na een charge van Pedro Chirivella in de eerste minuut en ook Nicolai Jörgensen moest halverwege met wat pijntjes achterblijven in de kleedkamer.

Feyenoord drukte na rust het gaspedaal wat minder stevig in. Dat zorgde ervoor dat er weinig te genieten viel voor beide doelen. Eric Botteghin versierde in de tachtigste minuut nog wel een strafschop, die door Boëtius keurig werd benut.

Van Bronckhorst liet in de 66e minuut Cheick Touré debuteren in de hoofdmacht van Feyenoord. De pas 16-jarige aanvaller verving Berghuis.