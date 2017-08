AZ huurt Van Rhijn van Club Brugge en versterkt zich met Midtsjö

Van Rhijn wordt door AZ gehuurd van Club Brugge. De Alkmaarders bevestigen zaterdag op de website dat ze een mondeling akkoord hebben bereikt met de Belgische club over de transfer van de verdediger.

Van Rhijn maakte medio vorig jaar de overstap van Ajax naar Club Brugge. Voor de huidige nummer twee van de Jupiler Pro League speelde hij 21 competitieduels.

Bij Ajax speelde de geboren Leidenaar in vijf seizoenen 117 wedstrijden in de Eredivisie. Ook kwam hij acht keer uit voor het Nederlands elftal.

Midtsjö

Midtsjö komt over van Rosenborg BK en tekent een contract voor vijf seizoenen in Alkmaar. De 24-jarige middenvelder stond sinds 2010 onder contract bij de Noorse club.

In totaal kwam Midtsjö tot 142 officiële wedstrijden en zestien goals voor Rosenborg, dat donderdag Ajax uitschakelde in de play-offs van de Europa League. In maart 2016 maakte hij zijn debuut in de Noorse nationale ploeg. Dat is zijn enige interland tot nu toe.

"Midtsjö is technisch zeer vaardig en heeft een groot loopvermogen", vertelt directeur voetbalzaken Max Huiberts van AZ op de website van zijn club. "De afgelopen drie jaar heeft hij zich als vaste kracht bij Rosenborg opgewerkt tot international. Hij is als aanvallende middenvelder een aanwinst voor ons team."

AZ versterkte zich eerder tijdens deze transferperiode al met Marco Bizot en Marko Vejinovic. Doelman Bizot kwam over van KRC Genk en Vejinovic wordt gehuurd van Feyenoord.