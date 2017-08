Vitesse raakt koppositie in Eredivisie kwijt na nederlaag tegen AZ

De zege van de Alkmaarders was dikverdiend. Weghorst opende al vroeg de score namens AZ, maar via Tim Matavz kwam Vitesse in de tweede helft op gelijke hoogte. In de slotfase bezorgde Weghorst met zijn tweede van de avond voor de beslissing.

Door de overwinning van AZ staan beide teams na drie wedstrijden op zes punten. Dat zijn er evenveel als FC Utrecht, Feyenoord, PSV en VVV-Venlo, maar die ploegen komen zondag nog in actie.

Beide coaches hadden één wijziging doorgevoerd ten op zichte van vorige week. Bij Vitesse, dat de eerste twee duels van het seizoen met ruime cijfers had gewonnen, werd de geblesseerde Thulani Serero vervangen door Charlie Colkett, terwijl bij de gasten Mats Seuntjens mocht opdraven ten faveure van Dabney dos Santos.

Room

AZ kende een prima start in stadion Gelredome, waar voor het duel afscheid werd genomen van de naar PSV vertrokken doelman Eloy Room. Weghorst liet in de eerste minuut nog een aardige kans liggen, maar twee minuten later was hij op aangeven van Marko Vejinovic wel trefzeker. De spits kroop voor zijn man en tikte van dichtbij binnen.

De thuisploeg had daarna lang nodig om goed in het duel te komen. Het eerste Arnhemse gevaar kwam pas na dik een halfuur, nadat Bryan Linssen van afstand op doel schoot. AZ-doelman Marco Bizot redde fraai. Aan de andere kant kreeg Alireza Jahanbakhsh een nog grotere kans. De Iraniër raakte echter de paal.

Lat

Ook na rust was het AZ dat de klok sloeg. De Alkmaarders kregen in het eerste kwartier na rust de grootste kansen. Vitesse mocht doelman Remko Pasveer dankbaar zijn dat de achterstand niet groter werd. Hij tikte een fraai schot van Seuntjens over, terwijl een inzet van Jonas Svensson via de keeper op de lat belandde.

Dat Vitesse vlak daarna op gelijke hoogte kwam, was dan ook flink tegen de verhouding in. Matavz werd na driekwart wedstrijd goed bediend door Linssen en kopte de gelijkmaker achter Bizot.

Vitesse leek zo een punt over te houden aan het treffen, maar dat was buiten Weghorst gerekend. De spits kopte tien minuten voor tijd, opnieuw na een voorzet van Vejinovic, de 1-2 binnen en bezorgde zijn ploeg zo de zege.

