Bosz interpreteert vraag over interesse in Dolberg verkeerd

Bosz bevestigde zaterdag voor het duel van zijn nieuwe club met Hertha BSC (2-0 zege) de interesse in Dolberg.

"We moeten wel nog even afwachten of het allemaal doorgaat", zei de Nederlander enigszins terughoudend voor de camera van het Duitse Sky. "Het is nog niet honderd procent zeker. Directeur Watzke en ik gaan er mee aan de slag."

Na de wedstrijd, gewonnen door Dortmund (2-0), verklaarde een woordvoerder dat Bosz de vraag niet helemaal goed had begrepen. Hij zou in de veronderstelling zijn geweest dat de vraag niet over Dolberg maar Dembélé ging.

Dortmund en FC Barcelona bevestigden vrijdag dat de 20-jarige Dembélé naar Catalonië vertrekt voor een bedrag dat met bonussen op kan lopen tot 147 miljoen euro.

Overmars

De 19-jarige Dolberg debuteerde vorig seizoen onder Bosz in het eerste elftal van Ajax. Hij maakte zestien goals in 29 Eredivisie-duels.

Directeur spelerszaken Marc Overmars vertelde vorige week na de transfer van verdediger Davinson Sanchez naar Tottenham Hotspur voor 40 miljoen euro dat Ajax deze zomer geen spelers meer zal verkopen.

De Amsterdammers zouden eerder deze week een bod van ruim 50 miljoen euro op Dolberg van AS Monaco hebben afgewezen.