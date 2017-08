Van Persie loopt schouderblessure op in aanloop naar duels Oranje

De 34-jarige Van Persie, die bijna twee jaar geleden zijn laatste duel speelde voor Oranje, heeft donderdag in het Europa League-duel van zijn club Fenerbahçe met Vardar een schouderblessure opgelopen.

De aanvaller moet volgens clubarts Burak Kunduracioglu tien tot veertien dagen herstellen van zijn kwetsuur. "Robin is op zijn schouder gevallen tijdens de wedstrijd en moest gewisseld worden", zegt de dokter zaterdag op de site van Fenerbahçe.

"Na onderzoeken bleek dat zijn schouder uit de kom was. We zijn direct begonnen met zijn behandeling. Hij moet zijn schouder tien dagen tot twee weken stabiel houden."

Een woordvoerder van de KNVB kon zaterdag nog niet zeggen of Van Persie de interlands van het Nederlands elftal moet missen.

Topschutter

Advocaat nam Van Persie vrijdag op in zijn definitieve selectie voor de komende duels in de WK-kwalificatie. De topschutter aller tijden van Oranje speelde zijn laatste interland op 13 oktober 2015 tegen Tsjechië, drie dagen nadat hij als invaller tegen Kazachstan op honderd interlands was gekomen.

"Ik denk dat hij nog steeds een van de beste aanvallers is die we hebben", zei Advocaat over Van Persie. "Daarom is hij er nu bij. Hij was een beetje aan het kwakkelen met zijn fitheid, maar ik denk dat hij nog steeds een goede bijdrage kan leveren. Daarom is hij erbij."

Oranje speelt op donderdag 31 augustus in Parijs tegen Frankrijk. Bulgarije is op zondag 3 september te gast in de Johan Cruijff Arena.