Bayern wint bij basisrentree Robben, Sneijder hard onderuit met Nice

Robben begon voor het eerst in de basis bij Bayern nadat hij in de aanloop naar dit seizoen een kuitblessure opliep bij een potje tennis. Hij speelde ruim een uur mee en was in de eerste helft met een kopbal voorlangs dicht bij de openingstreffer.

Bayern besliste de wedstrijd tegen Werder pas in de laatste twintig minuten. In de 72e minuut opende Robert Lewandowski de score door een voorzet van Kingsley Coman van achter het standbeen binnen te werken. Drie minuten later verdubbelde de Poolse spits de marge na een knappe individuele actie.

Bayern staat op doelsaldo achter Borussia Dortmund. De ploeg van trainer Peter Bosz boekte later op de avond een 2-0 thuiszege op Hertha BSC. Pierre-Emerick Aubameyang bracht de thuisploeg na een kwartier op voorsprong na een voorzet van Nuri Sahin.

Na een klein uur vond Sahin met een afstandsschot ook zelf het net. Bij Hertha kwam Karim Rekik de hele wedstrijd in actie.

Wolfsburg

Trainer Andries Jonker kwam met VfL Wolfsburg op bezoek bij Eintracht Frankfurt eveneens tot winst: 0-1. Daniel Didavi maakte het enige doelpunt van de wedstrijd.

Paul Verhaegh deed het hele duel mee bij Wolfsburg, waar Riechedly Bazoer zeven minuten na rust in het veld kwam. Jonathan de Guzman en Jetro Willems begonnen beiden in de basis bij Frankfurt. De Guzman werd in de 72e minuut gewisseld en Willems werd zes minuten later naar de kant gehaald.

Voor Wolfsburg betekende het de eerste competitiezege van het seizoen. De ploeg van Jonker klimt naar tiende plaats op de ranglijst.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Bundesliga

Sneijder

In Frankrijk speelde Sneijder negentig minuten mee bij Nice in de uitwedstrijd tegen Amiens. Moussa Konaté scoorde twee keer voor de thuisploeg en oud-Vitessenaar Gaël Kakuta zorgde voor het andere doelpunt.

Nice, één van de tegenstanders van Vitesse in de Europa League, heeft slechts drie punten aan de eerste vier competitieduels overgehouden. De ploeg staat zestiende op de ranglijst.

Eerder zaterdag moest Olympique Lyon opnieuw genoegen nemen met een punt. Nadat de formatie van coach Bruno Genesio vorige week met 3-3 gelijkspeelde tegen Girondins de Bordeaux, kwam het zaterdag op bezoek bij FC Nantes niet verder dan 0-0.

Kenny Tete maakte de negentig minuten vol bij de bezoekers, waar Memphis Depay twaalf minuten voor tijd inviel. Door de remise bezet Lyon met acht punten uit vier wedstrijden de vierde plek.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Ligue 1

Barcelona

In Spanje won Barcelona tegen Alaves ook zijn tweede competitiewedstrijd van het seizoen. Lionel Messi maakte beide doelpunten voor Barcelona, maar miste zes minuten voor rust ook een strafschop.

Tien minuten na de onderbreking vond de Argentijn wel het net met een van richting veranderd schot. Voor Messi betekende het de 350e competitietreffer in zijn carrière. Elf minuten later verdubbelde de aanvaller de score en een kwartier voor tijd raakte hij ook nog de lat.

Barcelona neemt met zes punten uit twee wedstrijden de tweede plaats in op de ranglijst. De Catalanen moeten Real Sociedad vanwege een beter doelsaldo boven zich dulden.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Primera Division

Strootman

In Italië ging Kevin Strootman met AS Roma op eigen veld met 1-3 onderuit tegen Internazionale. De Oranje-international speelde de hele wedstrijd mee bij de thuisploeg.

Edin Dzeko opende na een kwartier de score voor Roma, maar in de tweede helft boog Inter de achterstand via twee doelpunten van Mauro Icardi om in een voorsprong. Matias Vecino bepaalde de eindstand.

Door de nederlaag staat Roma met drie punten uit twee duels achtste. Inter neemt met zes punten de tweede plek in op de ranglijst.

Eerder zaterdag boekte Juventus een moeizame uitzege op Genoa. 'De Oude Dame' boog een 2-0 achterstand om in een 2-4 overwinning.

Genoa stond al na twee minuten met 2-0 voor dankzij een eigen doelpunt van Miralem Pjanic en een strafschop van Andrey Galabinov. Nog voor rust kwam Juventus langszij dankzij twee goals van Paulo Dybala, waaronder een vanaf de penaltystip.

Juan Cuadrado bracht zijn ploeg na ruim een uur op voorsprong en Dybala bepaalde in blessuretijd de eindstand. Door de zege gaat Juventus met zes punten uit twee duels aan kop in de Serie A.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Serie A