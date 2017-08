Wöber en Orejuela debuteren in selectie Ajax voor duel met VVV

Keizer heeft voor de wedstrijd in Venlo twintig spelers opgeroepen. Justin Kluivert zit niet bij de selectie. De vleugelspits raakte donderdag in de verloren Europese ontmoeting met Rosenborg (3-2) geblesseerd en staat voorlopig aan de kant.

Door de nederlaag in Noorwegen wist Ajax zich niet te plaatsen voor de groepsfase van de Europa League. Het was voor het eerst in ruim vijftig jaar dat Ajax zich niet kwalificeerde voor een Europees hoofdtoernooi.

De Oostenrijkse Wöber werd eerder deze week vastgelegd, terwijl vleugelverdediger Orejuela al enkele weken onder contract staat in Amsterdam. Hij is nu eindelijk in het bezit van een werkvergunning.

Het duel tussen VVV-Venlo en Ajax begint zondag om 14.30 uur.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Eredivisie