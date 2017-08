Manchester City door goal in 97e minuut voorbij Bournemouth

Het doelpunt van Sterling was bovendien nogal gelukkig. De aanvaller zag zijn schot via het been van een verdediger in de verre hoek belanden.

De thuisploeg, met Nathan Aké het hele duel centraal in de verdediging, kwam door een zeer fraai doelpunt van Charlie Daniels op voorsprong. De middenvelder nam de bal in één keer op zijn schoen, waarna die in de bovenhoek belandde.

Halverwege de eerste helft kwam City dankzij Gabriel Jesus op 1-1. De Braziliaan was Aké te snel af en tikte de bal met zijn punt binnen.

Beide teams leken een punt aan het duel over te houden, maar Sterling bezorgde de gasten in de zevende minuut van de blessuretijd toch de zege. Omdat de vleugelspits daarna veel te uitbundig juichte, kreeg hij zijn tweede gele kaart en mocht hij voortijdig douchen.

Door de zege komt City aan kop met zeven punten uit drie duels. Bournemouth is nog puntloos.

