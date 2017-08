Derde nederlaag op rij De Boer met Crystal Palace, late zege City

De Boer had Patrick van Aanholt en Timothy Fosu-Mensah een basisplaats gegeven bij Crystal Palace. Jairo Riedewald ontbrak vanwege een blessure. Bij Swansea stonden Leroy Fer en Mike van der Hoorn in de basis.

Fer was belangrijk bij de gasten uit Wales. De middenvelder gaf vlak voor rust de pass waaruit Tammy Abraham de score opende. In de tweede helft bepaalde Jordan Ayew de uitslag op 0-2.

Crystal Palace, dat nog wacht op zijn eerste goal dit Premier League-seizoen, staat door de derde nederlaag op rij voorlaatste. West Ham United, dat met 3-0 ten onder ging tegen Newcastle United, is op doelsaldo laatste. Voor Newcastle is het de eerste zege sinds de terugkeer op het hoogste niveau.

Manchester City

De zege van Manchester City op Bournemouth was nogal gelukkig. Sterling zag zijn schot in de 97e minuut via het been van een verdediger in de verre hoek belanden. Omdat de vleugelspits daarna veel te uitbundig juichte, kreeg hij zijn tweede gele kaart en mocht hij voortijdig douchen.

De thuisploeg, met Nathan Aké het hele duel centraal in de verdediging, kwam door een zeer fraai doelpunt van Charlie Daniels op voorsprong. De middenvelder nam de bal in één keer op zijn schoen, waarna die in de bovenhoek belandde.

Halverwege de eerste helft kwam City dankzij Gabriel Jesus op 1-1. De Braziliaan was Aké te snel af en tikte de bal met zijn punt binnen, waarna Sterling voor de zege zorgde. Door de zege komt City aan kop met zeven punten uit drie duels. Bournemouth is nog puntloos.

Pröpper

Davy Pröpper pakte met Brighton Hove & Albion het eerste punt van dit seizoen. De formatie speelde met 0-0 gelijk bij Watford, dat al na een halfuur met een man minder verder moest vanwege rood voor Miguel Britos.

Ook het duel tussen Huddersfield en Southampton leverde geen treffers op (0-0). Rajiv van la Parra stond bij de thuisploeg in de basis, terwijl Wesley Hoedt nog niet mocht debuteren voor Southampton.

