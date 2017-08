Van der Sar zegt dat Ajax na dramatische start gekozen lijn vasthoudt

"Diezelfde lijn bracht ons drie maanden geleden nog een Europese finale", aldus Van der Sar zaterdag in zijn column in De Telegraaf. "Van die lijn wijken we dus niet af."

Ajax werd in de derde voorronde van de Champions League uitgeschakeld door OGC Nice en strandde vervolgens ook de in de play-offs van de Europa League tegen het Noorse Rosenborg. Voor het eerst in ruim vijftig jaar wist Ajax zich zodoende niet te plaatsen voor een Europees hoofdtoernooi.

"Deze selectie was goed genoeg om zich te kwalificeren", zei Van der Sar. "In vier wedstrijden is Ajax niet eenmaal weggespeeld, maar zijn we vergeten door te bijten bij de vele kansen en mogelijkheden."

Ook in de competitie liepen de Amsterdammers al tegen een nederlaag aan. Het uitduel met Heracles Almelo werd twee weken geleden met 2-1 verloren. Vorige week won Ajax in de eigen Arena wel met 3-1 van FC Groningen.

Ajax neemt het zondag om 14.30 uur op tegen VVV-Venlo. De Amsterdammers staan na twee duels op een achtste plaats.

