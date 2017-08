Belg Nainggolan stelt zich niet meer beschikbaar voor nationale elftal

"Ik stop, dit heeft geen zin meer", zei Nainggolan zaterdag in de Belgische krant Het Nieuwsblad. "Ik doe altijd mijn best, lig goed in de groep. Toch is er altijd iets. Zo ga ik niet verder."

Martinez presenteerde vrijdag een selectie van liefst 28 spelers, met Nainggolan als opvallendste afwezige. De sterke middenvelder is een gewaardeerde kracht bij AS Roma in de Serie A, maar de bondscoach van de 'Rode Duivels' denkt hem niet nodig te hebben.

Volgens Martinez was Nainggolan bij de vorige interlands niet gefocust en kwam de 29-voudig international te laat voor een bespreking.

"Ik ben 29 jaar en ik laat me niet meer van hier naar ginder sturen. Spijtig, maar het is zo. Alles op Roma dan maar", aldus Nainggolan.

WK-kwalificatie

Donderdag speelt België in eigen huis tegen Gibraltar. Zondag 3 september staat er een uitduel met Griekenland op het programma.

België gaat na zes wedstrijden van de WK-kwalificatie met zestien punten aan kop in groep H. Griekenland volgt op vier punten op de tweede plaats. Bosnië-Herzegovina staat met elf punten derde.

