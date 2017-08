Bosz ziet Dembélé voor 105 miljoen euro naar Barcelona vertrekken

Barcelona en het Borussia Dortmund van trainer Peter Bosz hebben vrijdag een akkoord bereikt over een transfersom van 105 miljoen euro, meldt de Spaanse club.

Dat bedrag kan door bonussen nog oplopen, tot maximaal zo'n veertig procent van de afgesproken transfersom. Dat betekent dat het totaalbedrag 147 miljoen euro zou kunnen worden.

De 20-jarige Dembélé zal maandagochtend een medische keuring ondergaan in Barcelona en vervolgens een vijfjarig contract tekenen. De vaste afkoopsom in de verbintenis van de nieuwe nummer 11 van Barça is 400 miljoen euro.

De Fransman wordt de op een na duurste speler ooit. Neymar vertrok drie weken geleden voor 222 miljoen euro van FC Barcelona naar Paris Saint-Germain. Paul Pogba verhuisde vorig jaar voor bijna 105 miljoen euro van Juventus naar Manchester United.

Talent

Dembélé geldt als een van de grootste talenten in het Europese voetbal. De vleugelspeler brak twee jaar geleden door bij het Franse Stade Rennes, waar hij in zijn debuutseizoen in het profvoetbal direct goed was voor twaalf competitiegoals in 26 duels.

De zevenvoudig Frans international tekende ruim een jaar geleden een contract voor vijf seizoenen bij Borussia Dortmund, dat naar verluidt 15 miljoen euro voor hem betaalde.

In zijn ene seizoen in de Bundesliga speelde Dembélé 32 wedstrijden, waarin hij goed was voor zes goals en twaalf assists.

Borussia weigerde in eerste instantie mee te werken aan de transfer, waarna Dembélé twee weken geleden niet kwam opdagen voor een training. De club van Bosz zette de aanvaller vervolgens uit de selectie. Daarom zit Dembélé niet bij de Franse selectie die het donderdag in de WK-kwalificatie op zal nemen tegen Nederland.

Coutinho

Barcelona heeft ook Philippe Coutinho op het oog als aanvallende versterking, maar Liverpool werkt voorlopig niet mee aan die transfer.

De Catalanen legden deze zomer tot nu toe ook middenvelder Paulinho (40 miljoen euro), rechtsback Nelson Semedo (30 miljoen euro), aanvaller Gerard Deulofeu (12 miljoen euro) en verdediger Marlon (5 miljoen euro) vast.

Barcelona kent een lastige start van het nieuwe seizoen. De Catalanen verloren twee keer met duidelijke cijfers van Real Madrid in de strijd om de Spaanse Super Cup (1-3 thuis, 2-0 uit). Afgelopen zondag werd de eerste competitiewedstrijd tegen Real Betis wel met 2-0 gewonnen.

