Vitesse-trainer Fraser voelt verantwoordelijkheid in Europa

"Wij moeten de verantwoordelijkheid oppakken en lessen leren", aldus Fraser vrijdag tegen Omroep Gelderland. "Wij willen allemaal dat het Nederlands voetbal beter wordt, dus er ligt wel een bepaalde verantwoordelijkheid bij ons."

PSV strandde begin deze maand al in de derde voorronde van de Europa League tegen NK Osijek uit Kroatië, terwijl Ajax (tegen Rosenborg) en FC Utrecht (tegen Zenit Sint-Petersburg) er donderdag in de play-offs uit vlogen.

Daardoor komen er voor het eerst sinds het seizoen 1961/1962 na augustus nog maar twee Nederlandse clubs uit in Europa, met Feyenoord in de Champions League en Vitesse in de Europa League.

"We moeten een hoop leren van omliggende landen, want het blijkt steeds moeilijker om clubs uit andere landen te verslaan", vindt Fraser. "Het is voor ons dus zaak om van die wedstrijden te leren en zo goed mogelijk te presteren."

Loting

De trainer van de bekerwinnaar zag vrijdagmiddag drie "mooie ploegen" uit de koker rollen bij de loting in Monaco. Vitesse zal het in de groepsfase van de Europa League opnemen tegen het Italiaanse Lazio, het Franse OGC Nice en het Belgische Zulte Waregem.

"We komen mooie ploegen tegen met oude bekenden. Bij Lazio speelt bijvoorbeeld Stefan de Vrij, bij Nice zijn speciale spelers als Mario Balotelli en Wesley Sneijder en bij Zulte Waregem komen we Timothy Derijck tegen", zegt Fraser.

"Waarschijnlijk denken alle clubs ook dat ze tegen ons de punten kunnen pakken, dus we moeten bewijzen dat ze rekening met ons moeten houden."

Büttner

Verdediger Alexander Büttner hoopt stiekem op overwintering. "Dat zou knap zijn. Maar het is niet onmogelijk. Ik heb het volle vertrouwen in ons elftal."

Vitesse start het Europese avontuur op 14 september met een thuiswedstrijd tegen Lazio, twee weken later volgt een uitwedstrijd bij OGC Nice.

Vitesse ontvangt Zulte Waregem op 19 oktober en gaat op 2 november op bezoek bij de club uit België. Daarna volgt op 23 november een uitwedstrijd tegen Lazio, voordat Nice op 7 december te gast is in het Gelredome. De beste twee ploegen plaatsen zich voor de knock-outfase.