Younes in selectie Duitsland, Villa verrassend terug bij Spanje

De Duitse bondscoach Joachim Löw selecteerde Younes vrijdag voor de tweede keer. Hij behoorde ook tot de selectie voor het toernooi om de Confederations Cup van eerder deze zomer.

Duitsland won dat toernooi door in de finale Chili te verslaan. Younes speelde tot nu toe vier interlands.

De 'Mannschaft' speelt op vrijdag 1 september het WK-kwalificatieduel met Tsjechië. Op maandag 4 september volgt een ontmoeting met Noorwegen.

Duitsland gaat met een voorsprong van vijf punten op nummer twee Noord-Ierland aan de leiding in groep C van de Europese WK-kwalificatiereeks.

Villa

De Spaanse bondscoach Julen Lopetegui nodigde de 35-jarige Villa uit voor de komende duels met Italië en Liechtenstein in de WK-kwalificatie. De Spaanse spits speelt sinds medio 2014 voor New York City FC in de Verenigde Staten.

Villa, met 59 doelpunten topscorer aller tijden van Spanje, kwam na het WK van 2014 niet meer in actie voor de nationale ploeg.

Aanvaller Suso van AC Milan debuteert in de selectie van Spanje. Marco Asensio, de middenvelder van Real Madrid (die een Nederlandse moeder heeft), is ook uitgenodigd.

Hazard

Eden Hazard maakt zijn rentree bij de Belgische ploeg. De aanvoerder kon een kleine drie maanden niet in actie komen wegens een enkelbreuk. België speelt in de WK-kwalificatie tegen Gibraltar (31 augustus) en Griekenland (3 september).

Middenvelder Radja Nainggolan van AS Roma kreeg geen uitnodiging van bondscoach Roberto Martinez. België is met zestien punten uit zes wedstrijden koploper in groep H van de Europese kwalificatiezone.