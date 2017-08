Feyenoord nog zonder Larsson, Cocu blijft hopen op nieuwe linksback

Larsson verhuisde eerder deze week van sc Heerenveen naar Feyenoord, maar de aanvaller is nog niet wedstrijdfit en speelt volgende week eerst een duel bij het tweede elftal van de Rotterdammers.

"Sam heeft in de voorbereiding nog niet veel in teamverband gedaan, dus zondag komt nog te vroeg voor hem'', aldus trainer Giovanni van Bronckhorst vrijdag op een persconferentie in De Kuip.

Larsson bleef de voorbije weken op eigen verzoek buiten de selectie van sc Heerenveen. De Zweed had zijn zinnen op een transfer gezet, en trainde individueel. Feyenoord laat de buitenspeler daarom langzaam aansluiten.

De al langer geblesseerde Sven van Beek zal ook niet meedoen tegen Willem II, maar Van Bronckhorst is positief over het herstel van de verdediger die al sinds vorig jaar zomer uit de roulatie ligt. "Hij moet stappen maken na zo'n lange tijd afwezig, maar Sven doet al veel dingen mee op training."

Champions League

Van Bronckhorst reageerde vrijdag ook voor het eerst op de Champions League-loting van zijn club. De kampioen van Nederland werd donderdag gekoppeld aan Shakhtar Donetsk, Manchester City en Napoli.

"Dit is een heel mooie loting", aldus Van Bronckhorst. "Dit zijn mooie tegenstanders voor ons nu we na zoveel jaren weer op het hoogste podium mogen acteren."

"Manchester City is een topploeg in Europa en Engeland, Napoli heeft laten zien tot veel in staat te zijn en Shakthar strijdt altijd mee op Champions League-niveau. Een mooie poule dus."

De trainer hoorde vlak voor zijn persconferentie dat er met Tonny Vilhena maar één Feyenoorder is opgeroepen voor het Nederlands elftal voor de WK-kwalificatieduels met Frankrijk en Bulgarije. "Dat is jammer, je hoopt op meerdere spelers, maar het is aan de bondscoach", bleef Van Bronckhorst op de vlakte.

Tegen Willem II hoopt Feyenoord de derde overwinning van het seizoen te behalen. Eerder werden FC Twente en Excelsior verslagen. Feyenoord-Willem II begint zondagmiddag om 12.30 uur en staat onder leiding van arbiter Bas Nijhuis.

PSV

Bij PSV werd de wekelijkse persconferentie van Cocu gedomineerd door vragen over transfer. "We zijn nog steeds druk bezig", zei de trainer. "Veel meer versterkingen zijn financieel niet haalbaar. We kunnen geen gekke dingen doen. Nu de club gezond is, moeten we dat zo houden.''

Cocu heeft weinig alternatieven voor de positie links in de defensie na het vertrek van Jetro Willems. PSV is al een tijd bezig om de 23-jarige Douglas Santos van Hamburger SV over te nemen.

Luuk de Jong staat in de belangstelling van Bordeaux. De aanvaller trainde vrijdag nog gewoon mee met de selectie van PSV. "Als De Jong nog vertrekt, gaan we kijken of we ons nog kunnen versterken. Ik ben ervan overtuigd dat er aan het einde van de rit een selectie staat die meespeelt om het kampioenschap'', aldus Cocu.

De trainer neemt het zondag met zijn ploeg vanaf 16.45 uur thuis op tegen Roda JC. "We weten dat wij het traditioneel lastig hebben tegen Roda JC", aldus Cocu. "Wij zullen scherp moeten zijn.''

